Украина требует создать в РФ демилитаризованную зону, чтобы на расстоянии 50–100 км от границы не было военной техники – Подоляк

Журналисты попросили прокомментировать опасения некоторых российских оппозиционеров, что украинцы якобы "сегодня говорят вернуться к границам 24 февраля, а потом скажут: "Верните нам Донбасс", а потом – Крым, а потом "откусят" у нас Белгородскую область и пойдут дальше".
Подоляк в ответ напомнил, что нет никаких "границ 24 февраля" и каких-либо еще, кроме границ по состоянию на 1991 год, признанных во всем мире.
"У нас нет мыслей о Белгородской области, наше единственное требование – создание демилитаризованной зоны, чтобы на расстоянии 50–100 км не стояло никакой тяжелой военной техники России. Мы не хотим повторения постоянных "тренировок" российской армии у наших границ, ведь, к сожалению, общая граница у нас никуда не денется. Конечно, хотелось бы, чтобы между нами была какая-нибудь буферная страна, но к этим событиям мы точно не будем иметь отношения", – отметил советник главы ОП.
Он подчеркнул, что агрессивная и немотивированная война России против Украины, осужденная всеми международными институциями, должна завершиться исключительно возвращением территориальной целостности Украины.
"Границы 1991 года – это интересующие нас границы. Только при таких условиях мы сможем обеспечить контур безопасности для Украины. Единственной ключевой гарантией безопасности для Украины станет трансформация политической системы Российской Федерации, когда вся ее "элита" исчезнет. Когда к власти придут другие люди – условно, либеральные силы, – уважающие свободу других стран и людей", – добавил он.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
В августе 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы. Он считает, что у Украины есть все для того, чтобы одержать победу в войне против России в 2023 году.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины и деоккупацией всех территорий.