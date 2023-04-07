ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина требует создать в РФ демилитаризованную зону, чтобы на расстоянии 50–100 км от границы не было военной техники – Подоляк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк: Хотелось бы, чтобы между нами была какая-нибудь буферная страна, но к этим событиям мы точно не будем иметь отношения
Подоляк: Хотелось бы, чтобы между нами была какая-нибудь буферная страна, но к этим событиям мы точно не будем иметь отношения
Фото: president.gov.ua

Украину не интересует российская территория, но после возвращения к границам 1991 года она не хочет повторения постоянных "тренировок" российской армии у своих границ. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу", опубликованном 6 апреля.

Журналисты попросили прокомментировать опасения некоторых российских оппозиционеров, что украинцы якобы "сегодня говорят вернуться к границам 24 февраля, а потом скажут: "Верните нам Донбасс", а потом – Крым, а потом "откусят" у нас Белгородскую область и пойдут дальше". 

Подоляк в ответ напомнил, что нет никаких "границ 24 февраля" и каких-либо еще, кроме границ по состоянию на 1991 год, признанных во всем мире.

"У нас нет мыслей о Белгородской области, наше единственное требование – создание демилитаризованной зоны, чтобы на расстоянии 50–100 км не стояло никакой тяжелой военной техники России. Мы не хотим повторения постоянных "тренировок" российской армии у наших границ, ведь, к сожалению, общая граница у нас никуда не денется. Конечно, хотелось бы, чтобы между нами была какая-нибудь буферная страна, но к этим событиям мы точно не будем иметь отношения", – отметил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что агрессивная и немотивированная война России против Украины, осужденная всеми международными институциями, должна завершиться исключительно возвращением территориальной целостности Украины.

"Границы 1991 года – это интересующие нас границы. Только при таких условиях мы сможем обеспечить контур безопасности для Украины. Единственной ключевой гарантией безопасности для Украины станет трансформация политической системы Российской Федерации, когда вся ее "элита" исчезнет. Когда к власти придут другие люди – условно, либеральные силы, – уважающие свободу других стран и людей", – добавил он.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

В августе 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы. Он считает, что у Украины есть все для того, чтобы одержать победу в войне против России в 2023 году.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины и деоккупацией всех территорий. 

Теги: Россия, Крым, война, Донбасс, граница, война России против Украины, границы, Михаил Подоляк, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
Галина ГРИШИНА
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
Галина ГРИШИНА
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Галина ГРИШИНА
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Галина ГРИШИНА
  Как прошла премьера "Люксембург, Люксембург" Лукича в Близнюках Харьковской области – на родине главных героев ленты. Видео
  Как прошла премьера "Люксембург, Люксембург" Лукича в Близнюках Харьковской области – на родине главных героев ленты. Видео
Галина ГРИШИНА
Зачем поливать растения аспирином. Секрет садоводов
Зачем поливать растения аспирином. Секрет садоводов
  "Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV и куртизанки с Деппом в главной роли. Видео
  "Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV и куртизанки с Деппом в главной роли. Видео
Галина ГРИШИНА
Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети
Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети
Обняла его сзади. Дорофеева показала фото с Кацуриным и рассказала о болезни
Обняла его сзади. Дорофеева показала фото с Кацуриным и рассказала о болезни
Названы самые вредные красители для пасхальных яиц
Названы самые вредные красители для пасхальных яиц
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт
В мини-юбке и с цветком в волосах. Джамала показала, как выглядела, работая в кафе в Крыму
В мини-юбке и с цветком в волосах. Джамала показала, как выглядела, работая в кафе в Крыму
Сладкие творожные шарики во фритюре. Эксперт объяснила главные правила приготовления
Сладкие творожные шарики во фритюре. Эксперт объяснила главные правила приготовления
Галина ГРИШИНА
"Как вы думаете, это мой цвет?" Бех-Романчук снялась в облегающем ярком топе
"Как вы думаете, это мой цвет?" Бех-Романчук снялась в облегающем ярком топе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости (83267)
2
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь (71812)
3
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине (52311)
4
Горбунов впервые рассказал, где и с кем живет его бывшая жена (48816)
5
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится (46928)
6
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай (46200)
7
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника (41538)
8
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт (37013)
 
 
 
 