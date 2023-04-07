Украина требует создать в РФ демилитаризованную зону, чтобы на расстоянии 50–100 км от границы не было военной техники – Подоляк

Подоляк: Хотелось бы, чтобы между нами была какая-нибудь буферная страна, но к этим событиям мы точно не будем иметь отношения Фото: president.gov.ua

Журналисты попросили прокомментировать опасения некоторых российских оппозиционеров, что украинцы якобы "сегодня говорят вернуться к границам 24 февраля, а потом скажут: "Верните нам Донбасс", а потом – Крым, а потом "откусят" у нас Белгородскую область и пойдут дальше".

Подоляк в ответ напомнил, что нет никаких "границ 24 февраля" и каких-либо еще, кроме границ по состоянию на 1991 год, признанных во всем мире.

"У нас нет мыслей о Белгородской области, наше единственное требование – создание демилитаризованной зоны, чтобы на расстоянии 50–100 км не стояло никакой тяжелой военной техники России. Мы не хотим повторения постоянных "тренировок" российской армии у наших границ, ведь, к сожалению, общая граница у нас никуда не денется. Конечно, хотелось бы, чтобы между нами была какая-нибудь буферная страна, но к этим событиям мы точно не будем иметь отношения", – отметил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что агрессивная и немотивированная война России против Украины, осужденная всеми международными институциями, должна завершиться исключительно возвращением территориальной целостности Украины.

"Границы 1991 года – это интересующие нас границы. Только при таких условиях мы сможем обеспечить контур безопасности для Украины. Единственной ключевой гарантией безопасности для Украины станет трансформация политической системы Российской Федерации, когда вся ее "элита" исчезнет. Когда к власти придут другие люди – условно, либеральные силы, – уважающие свободу других стран и людей", – добавил он.