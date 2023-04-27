Второй дивизион ЗРК Patriot уже в работе – командующий Воздушными силами

"Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе! Усиливаем ПВО! Приближаем победу!" – написал Олещук.

26 апреля он протестировал и показал работу ЗРК.

"Современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ею овладевают и уже готовы уничтожать российского оккупанта! Командир дивизиона позволил мне немного протестировать Patriot. Спасибо, Артем, давно мечтал это сделать! А еще благодарю западных партнеров, руководство государства и войска, что Воздушные силы наконец-то получили то, к чему так стремились, – оружие против "баллистики"!" – написал Олещук.

Контекст:

С начала года украинские военнослужащие учились управлять этими ЗРК в США, Германии и Нидерландах.

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно для противостояния российской агрессии.

19 апреля в Минобороны Украины сообщили, что получили ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.

Олещук 21 апреля заявил, что ЗРК Patriot заступили на боевое дежурство в системе противовоздушной обороны.