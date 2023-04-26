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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"У производителей военной техники есть уникальная возможность проверить ее на поле боя". Командующий ВС ВСУ протестировал Patriot. Видео

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Олещук проехался за рулем ЗРК Patriot
Олещук проехался за рулем ЗРК Patriot
Скриншот: Микола ОЛЕЩУК / Telegram

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук показал на видео в Telegram 26 апреля зенитно-ракетный комплекс Patriot.

"Современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ею овладевают и уже готовы уничтожать российских оккупантов! Командир дивизиона позволил мне протестовать Patriot. Спасибо, Артем, давно мечтал это сделать!" – написал Олещук.

Он поблагодарил за предоставление Украине необходимой военной техники западных партнеров, руководство государства и Вооруженных сил Украины.

"У всех производителей военной техники есть уникальная возможность проверить ее у нас на поле боя", – сказал Олещук на видео.

Командир дивизиона ЗРК Patriot Артем рассказал, что его команда научилась использовать ЗРК в разы быстрее, чем это предусмотрено. 

На вопрос, о какой первой цели мечтает экипаж, командир пусковой установки Patriot Художник ответил: "Су-35", который сбрасывает управляемые авиабомбы". Экипаж сказал, что планирует рисовать на ЗРК трезубцы за каждую уничтоженную цель.

Контекст:

На сегодняшний день системы Patriot Украине пообещали три страны: ГерманияСША и Нидерланды.

В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три батареи Patriot, передачу которых союзники гарантировали Украине, – "это только начало".

С начала года украинские военнослужащие учились управлять этими ЗРК в СШАГермании и Нидерландах.

В марте Зеленский заявил, что Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно для противостояния российской агрессии.

19 апреля в Минобороны Украины сообщили, что получили ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.

Олещук 21 апреля заявил, что ЗРК Patriot заступили на боевое дежурство в системе противовоздушной обороны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: военная техника, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, ЗРК Patriot, Николай Олещук
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