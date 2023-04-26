"У производителей военной техники есть уникальная возможность проверить ее на поле боя". Командующий ВС ВСУ протестировал Patriot. Видео

"Современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ею овладевают и уже готовы уничтожать российских оккупантов! Командир дивизиона позволил мне протестовать Patriot. Спасибо, Артем, давно мечтал это сделать!" – написал Олещук.

Он поблагодарил за предоставление Украине необходимой военной техники западных партнеров, руководство государства и Вооруженных сил Украины.

"У всех производителей военной техники есть уникальная возможность проверить ее у нас на поле боя", – сказал Олещук на видео.

Командир дивизиона ЗРК Patriot Артем рассказал, что его команда научилась использовать ЗРК в разы быстрее, чем это предусмотрено.

На вопрос, о какой первой цели мечтает экипаж, командир пусковой установки Patriot Художник ответил: "Су-35", который сбрасывает управляемые авиабомбы". Экипаж сказал, что планирует рисовать на ЗРК трезубцы за каждую уничтоженную цель.