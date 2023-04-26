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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах назвали одну из основных задач ЗРК Patriot в Украине

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Patriot будут предотвращать попадания ракет в украинские объекты критической инфраструктуры
Patriot будут предотвращать попадания ракет в украинские объекты критической инфраструктуры
Фото: EPA

Зенитно-ракетные комплексы Patriot призваны сбивать прежде всего баллистические ракеты, их главной задачей остается прикрытие объектов критической инфраструктуры. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода" 26 апреля.

"Задача Patriot прежде всего против баллистики – сохранять прикрытие наших стратегических объектов в государстве, особенно атомные электростанции, куда противник уже бил. Не по самим станциям, а по подстанциям, которые их питают. Это чрезвычайно важно, и надо дать четкий сигнал нашим европейским партнерам, что здесь безопасность не только Украины, но и Европы. Потому что подстанции уже не раз были атакованы. Если они перестанут функционировать, то есть серьезная угроза для самих энергоблоков", – сказал Игнат.

Он ответил на вопрос, будут ли Patriot сбивать ракеты C-300, которыми россияне обстреливают территорию Украины. По его словам, на сегодняшний день это нецелесообразно и лучше эти ракеты уничтожать там, откуда их запускают. При этом решение о прикрытии неба от ракет С-300 тоже может быть принято, если будет серьезная угроза, сказал он. Игнат напомнил, что у России еще много ракет С-300, что не соотносимо с потенциальным наличием Patriot у Украины.

Он пообещал, что Воздушные силы обязательно покажут видео работы Patriot.

Контекст:

На сегодняшний день системы Patriot Украине пообещали три страны: ГерманияСША и Нидерланды.

В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три батареи Patriot, передачу которых союзники гарантировали Украине, – "это только начало".

С начала года украинские военнослужащие учились управлять этими ЗРК в СШАГермании и Нидерландах.

В марте Зеленский заявил, что Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно для противостояния российской агрессии.

19 апреля в Минобороны Украины сообщили, что получили ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук 21 апреля заявил, что ЗРК Patriot заступили на боевое дежурство в системе противовоздушной обороны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, ЗРК Patriot, Юрий Игнат
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