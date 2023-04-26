В Воздушных силах назвали одну из основных задач ЗРК Patriot в Украине

"Задача Patriot прежде всего против баллистики – сохранять прикрытие наших стратегических объектов в государстве, особенно атомные электростанции, куда противник уже бил. Не по самим станциям, а по подстанциям, которые их питают. Это чрезвычайно важно, и надо дать четкий сигнал нашим европейским партнерам, что здесь безопасность не только Украины, но и Европы. Потому что подстанции уже не раз были атакованы. Если они перестанут функционировать, то есть серьезная угроза для самих энергоблоков", – сказал Игнат.
Он ответил на вопрос, будут ли Patriot сбивать ракеты C-300, которыми россияне обстреливают территорию Украины. По его словам, на сегодняшний день это нецелесообразно и лучше эти ракеты уничтожать там, откуда их запускают. При этом решение о прикрытии неба от ракет С-300 тоже может быть принято, если будет серьезная угроза, сказал он. Игнат напомнил, что у России еще много ракет С-300, что не соотносимо с потенциальным наличием Patriot у Украины.
Он пообещал, что Воздушные силы обязательно покажут видео работы Patriot.
На сегодняшний день системы Patriot Украине пообещали три страны: Германия, США и Нидерланды.
В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три батареи Patriot, передачу которых союзники гарантировали Украине, – "это только начало".
С начала года украинские военнослужащие учились управлять этими ЗРК в США, Германии и Нидерландах.
В марте Зеленский заявил, что Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно для противостояния российской агрессии.
19 апреля в Минобороны Украины сообщили, что получили ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.
Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук 21 апреля заявил, что ЗРК Patriot заступили на боевое дежурство в системе противовоздушной обороны.