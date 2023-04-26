В Воздушных силах назвали одну из основных задач ЗРК Patriot в Украине

"Задача Patriot прежде всего против баллистики – сохранять прикрытие наших стратегических объектов в государстве, особенно атомные электростанции, куда противник уже бил. Не по самим станциям, а по подстанциям, которые их питают. Это чрезвычайно важно, и надо дать четкий сигнал нашим европейским партнерам, что здесь безопасность не только Украины, но и Европы. Потому что подстанции уже не раз были атакованы. Если они перестанут функционировать, то есть серьезная угроза для самих энергоблоков", – сказал Игнат.

Он ответил на вопрос, будут ли Patriot сбивать ракеты C-300, которыми россияне обстреливают территорию Украины. По его словам, на сегодняшний день это нецелесообразно и лучше эти ракеты уничтожать там, откуда их запускают. При этом решение о прикрытии неба от ракет С-300 тоже может быть принято, если будет серьезная угроза, сказал он. Игнат напомнил, что у России еще много ракет С-300, что не соотносимо с потенциальным наличием Patriot у Украины.

Он пообещал, что Воздушные силы обязательно покажут видео работы Patriot.