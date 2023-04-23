"Надеемся на результаты по российским самолетам". Игнат показал селфи с ЗРК Patriot, который вышел на боевое дежурство

Он показал свою фотографию на фоне ЗРК Patriot на фоне.

"Сделал себе селфи на память. Командующий тоже объявил об этом (прибытии Patriot. – "ГОРДОН"). Один из дивизионов уже заступил на боевое дежурство, работает. Остальные, обещанные нам, в пути к своим будущим позициям. Будем надеяться, что будут результаты и по российским самолетам в том числе", – заявил Игнат.

Он поблагодарил украинских военных, которые закончили обучение ранее запланированного срока.

Контекст:

На сегодняшний день системы Patriot Украине пообещали три страны: Германия, США и Нидерланды.

В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три батареи Patriot, передачу которых союзники гарантировали Украине, – "это только начало".

С начала года украинские военнослужащие учились управлять этими ЗРК в США, Германии и Нидерландах.

В марте Зеленский заявил, что Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно для противостояния российской агрессии.

19 апреля в Минобороны Украины сообщили, что получили ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.