ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Надеемся на результаты по российским самолетам". Игнат показал селфи с ЗРК Patriot, который вышел на боевое дежурство

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Игнат сделал селфи с Patriot на память
Игнат сделал селфи с Patriot на память
Скриншот: ТСН / YouTube

Зенитно-ракетный комплекс Patriot уже находится на боевом дежурстве в Украине. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 23 апреля, видео опубликовал канал ТСН.

Он показал свою фотографию на фоне ЗРК Patriot на фоне.

"Сделал себе селфи на память. Командующий тоже объявил об этом (прибытии Patriot. – "ГОРДОН"). Один из дивизионов уже заступил на боевое дежурство, работает. Остальные, обещанные нам, в пути к своим будущим позициям. Будем надеяться, что будут результаты и по российским самолетам в том числе", – заявил Игнат.

Он поблагодарил украинских военных, которые закончили обучение ранее запланированного срока.

Контекст:

На сегодняшний день системы Patriot Украине пообещали три страны: ГерманияСША и Нидерланды.

В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три батареи Patriot, передачу которых союзники гарантировали Украине, – "это только начало".

С начала года украинские военнослужащие учились управлять этими ЗРК в СШАГермании и Нидерландах.

В марте Зеленский заявил, что Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно для противостояния российской агрессии.

19 апреля в Минобороны Украины сообщили, что получили ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: военная техника, ПВО, война России против Украины, Воздушные силы Украины, ЗРК Patriot, Юрий Игнат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Египтянин подал в суд на Netflix из-за того, что роль Клеопатры в новом сериале сыграла темнокожая актриса. Он назвал это "преступлением"
  Египтянин подал в суд на Netflix из-за того, что роль Клеопатры в новом сериале сыграла темнокожая актриса. Он назвал это "преступлением"
Галина ГРИШИНА
Младший брат путинистки Волковой из "Ворониных" обвиняется в убийстве двух россиян в США
Младший брат путинистки Волковой из "Ворониных" обвиняется в убийстве двух россиян в США
Галина ГРИШИНА
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой
Галина ГРИШИНА
"Самое приятное – это любить". Войтенко спустя семь месяцев после развода показал новую девушку
"Самое приятное – это любить". Войтенко спустя семь месяцев после развода показал новую девушку
Галина ГРИШИНА
43-летняя Ефросинина впервые высказалась о своих президентских амбициях
43-летняя Ефросинина впервые высказалась о своих президентских амбициях
Галина ГРИШИНА
"Мое выступление не запланировано". Руслана отреагировала на выбор артистов, которые выступят в интервал-актах на "Евровидении 2023"
"Мое выступление не запланировано". Руслана отреагировала на выбор артистов, которые выступят в интервал-актах на "Евровидении 2023"
Галина ГРИШИНА
Кошевой: Есть ли рядом с Зеленским люди, которые мне не нравятся? Много. Некоторые родились в норковых пеленках и живут вообще без принципов
Кошевой: Есть ли рядом с Зеленским люди, которые мне не нравятся? Много. Некоторые родились в норковых пеленках и живут вообще без принципов
Галина ГРИШИНА
В Киеве состоится выставка украинской художницы Третьяк в поддержку ВСУ. Посетители смогут дорисовать картину "Похороны Путина"
В Киеве состоится выставка украинской художницы Третьяк в поддержку ВСУ. Посетители смогут дорисовать картину "Похороны Путина"
Галина ГРИШИНА
"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты"
"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты"
Галина ГРИШИНА
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры Актуально
  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото
  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото
Галина ГРИШИНА
  Посыпьте этим муравейник и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка
  Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка
Галина ГРИШИНА
"Мы просим больше внимания к судьбе тех, кто защищает нашу землю". В Киеве состоится мультимедийный спектакль "Азовсталь". Голоси"
"Мы просим больше внимания к судьбе тех, кто защищает нашу землю". В Киеве состоится мультимедийный спектакль "Азовсталь". Голоси"
Галина ГРИШИНА
Этот способ нанесения туши сделает ресницы объемными. Простой лайфхак поможет добиться "сногсшибательного эффекта"
Этот способ нанесения туши сделает ресницы объемными. Простой лайфхак поможет добиться "сногсшибательного эффекта"
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль "прошлась" камерой по своей фигуре, показав формы с разных ракурсов
Тина Кароль "прошлась" камерой по своей фигуре, показав формы с разных ракурсов
11 идей свадебного маникюра для вдохновения. Фото
11 идей свадебного маникюра для вдохновения. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой (171613)
2
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес (68664)
3
Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка (63496)
4
"Пришлось пройти сложный путь, чтобы быть вместе". Третья жена Тигипко рассказала, как по его инициативе начался их роман (46351)
5
37-летняя Саливанчук похвасталась стройной фигурой после похудения и рассказала, сколько теперь весит (42036)
6
Посадите гибискус таким способом на даче – и он будет 20 лет обильно цвести каждое лето. Эксперты рассказали секреты ухода за сирийской розой (34733)
7
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото (33918)
8
Кошевой о Зеленском: За этот год он постарел. Но чувство юмора не потерял, что-то как напишет – я думаю: "О, брат, ты в форме" (30277)
 
 
 
 