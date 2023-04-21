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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЗРК Patriot заступили на боевое дежурство в системе ПВО Украины – командующий Воздушными силами ВСУ

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19 апреля в Минобороны Украины сообщили, что получили ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии
19 апреля в Минобороны Украины сообщили, что получили ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии
Фото: ЕРА

Переданные западными партнерами системы противовоздушной обороны Patriot уже заступили на боевое дежурство в Украине. Об этом в Telegram 21 апреля сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

"Проверил боевые позиции ЗРК Patriot на одном из направлений! Поблагодарил наших зенитчиков, которые завершили обучение значительно раньше запланированных сроков! Благодарю партнеров и всех, кто способствовал", – написал Олещук.

Он также показал одну из пусковых установок Patriot, которая защищает украинское небо от вражеских ракет и авиации.

"Хоть и в небольшом количестве, но по факту уже имеем на вооружении современные западные зенитные ракетные системы: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие. Чтобы пазл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, Воздушным силам нужны F-16! Держим небо и ждем хороших новостей с "Рамштайна", – отметил Олещук.

По его словам, вскоре будет "больше новостей" о ЗРК Patriot.

Контекст:

На сегодняшний день системы Patriot Украине пообещали три страны: ГерманияСША и Нидерланды

В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три батареи Patriot, передачу которых союзники гарантировали Украине, – "это только начало".

С начала года украинские военнослужащие учились управлять этими ЗРК в СШАГермании и Нидерландах. 

В марте Зеленский заявил, что Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно для противостояния российской агрессии.

19 апреля в Минобороны Украины сообщили, что получили ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, ПВО, ВСУ, война России против Украины, ЗРК Patriot, Николай Олещук
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