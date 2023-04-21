ЗРК Patriot заступили на боевое дежурство в системе ПВО Украины – командующий Воздушными силами ВСУ

"Проверил боевые позиции ЗРК Patriot на одном из направлений! Поблагодарил наших зенитчиков, которые завершили обучение значительно раньше запланированных сроков! Благодарю партнеров и всех, кто способствовал", – написал Олещук.
Он также показал одну из пусковых установок Patriot, которая защищает украинское небо от вражеских ракет и авиации.
"Хоть и в небольшом количестве, но по факту уже имеем на вооружении современные западные зенитные ракетные системы: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие. Чтобы пазл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, Воздушным силам нужны F-16! Держим небо и ждем хороших новостей с "Рамштайна", – отметил Олещук.
По его словам, вскоре будет "больше новостей" о ЗРК Patriot.
На сегодняшний день системы Patriot Украине пообещали три страны: Германия, США и Нидерланды.
В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три батареи Patriot, передачу которых союзники гарантировали Украине, – "это только начало".
С начала года украинские военнослужащие учились управлять этими ЗРК в США, Германии и Нидерландах.
В марте Зеленский заявил, что Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно для противостояния российской агрессии.
19 апреля в Минобороны Украины сообщили, что получили ЗРК Patriot от США, Нидерландов и Германии.