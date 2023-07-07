ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ выпускает по Украине около 100 ракет в месяц – Игнат

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия ведет ракетные обстрелы Украины с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года
Россия ведет ракетные обстрелы Украины с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года
Фото: EPA

Российские оккупанты запускают по Украине около 100 ракет в месяц. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона 7 июля, трансляцию вел канал ICTV.

Он отметил, что оккупанты запускают крылатые ракеты "Калибр" в три раза меньше, чем ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555.

"Около 30 ракет, по данным Генштаба, разведки, имеет возможность производить Россия в месяц. Именно поэтому такое количество и атакует: 10, а иногда 15 "Калибров". Носителей у них достаточно в море, а вот ракет, которые туда подвозят, не очень. Поэтому, сколько может оккупант, столько и применяет. Было бы у них больше этих ракет, летело бы на нас больше этого хлама", – заявил Игнат.

Он отметил, что РФ выпускает по Украине около 100 разных ракет в месяц.

"Да, примерно такая информация и была обнародована. Надо понимать, что Россия стратегический запас использовала по нашей энергетической инфраструктуре осенью и зимой, и им нужно копить. Но если посмотреть статистику за месяц, сколько они расходуют ракет – думаю, примерно такое количество и получается. Поэтому оккупант изготовляет столько, сколько может, и примерно такое количество запускает по Украине", – ответил Игнат.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: обстрелы, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Если действовать быстро, можно спасти часть урожая". Что делать после того, как град побил растения на огороде
"Если действовать быстро, можно спасти часть урожая". Что делать после того, как град побил растения на огороде
Галина ГРИШИНА
Дженнер сервировала стол посудой от украинского бренда. Стоимость одной тарелки составляет около 4 тыс. грн. Фото
Дженнер сервировала стол посудой от украинского бренда. Стоимость одной тарелки составляет около 4 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Назван город, в котором пройдет гранд-финал "Евровидения 2024"
  Назван город, в котором пройдет гранд-финал "Евровидения 2024"
Галина ГРИШИНА
Джамала призналась, что должна была вести "Евровидение 2023" вместо Саниной
Джамала призналась, что должна была вести "Евровидение 2023" вместо Саниной
Галина ГРИШИНА
  На аукционе в Лондоне продали две картины Рембрандта, о судьбе которых ничего не было известно почти 200 лет
  На аукционе в Лондоне продали две картины Рембрандта, о судьбе которых ничего не было известно почти 200 лет
Галина ГРИШИНА
Понадобится спичечный коробок простого средства. Сделайте эту подкормку, если листья на томатах скрутились
Понадобится спичечный коробок простого средства. Сделайте эту подкормку, если листья на томатах скрутились
Заварные блины без комочков. Рецепт из пяти продуктов
Заварные блины без комочков. Рецепт из пяти продуктов
Галина ГРИШИНА
"Вот такой папоротник на Купала". Никитюк показала босые ноги, наклонившись для кадра
"Вот такой папоротник на Купала". Никитюк показала босые ноги, наклонившись для кадра
Неоновый "френч". Яркий летний вариант маникюра. Видеоурок
Неоновый "френч". Яркий летний вариант маникюра. Видеоурок
Возможно, вы делаете эти ошибки. Почему желтеет лук на грядке
Возможно, вы делаете эти ошибки. Почему желтеет лук на грядке
Косметические бренды с собственной лабораторией: аргументы
Косметические бренды с собственной лабораторией: аргументы Актуально
"Берегите друг друга". Мишина в бикини, стоя на коленях, станцевала рядом с 11-летним сыном
"Берегите друг друга". Мишина в бикини, стоя на коленях, станцевала рядом с 11-летним сыном
Охранник известного баскетболиста ударил Бритни Спирс в присутствии ее мужа. Она написала заявление в полицию
Охранник известного баскетболиста ударил Бритни Спирс в присутствии ее мужа. Она написала заявление в полицию
Галина ГРИШИНА
"Меня это вдохновляет". Девушка Dantes, дизайнер Кацурина сообщила, что начала подготовку к Ironman
"Меня это вдохновляет". Девушка Dantes, дизайнер Кацурина сообщила, что начала подготовку к Ironman
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу показал, как его дочь от Ани Лорак снялась, держа под руку его новую жену. Фото
Налчаджиоглу показал, как его дочь от Ани Лорак снялась, держа под руку его новую жену. Фото
С большой ракушкой в зоне бикини. 26-летняя Кунаки показала эпатажную фотосессию
С большой ракушкой в зоне бикини. 26-летняя Кунаки показала эпатажную фотосессию
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке (68421)
2
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах (61502)
3
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео (56808)
4
"Будете собирать огурцы до октября". Названа эффективная подкормка (56337)
5
Дочь мэра Днепра Филатова показала, в каком наряде отпраздновала свое 29-летие (53049)
6
"Я такой: "Блин! Влажные салфетки?!" Притула рассказал, как Шуфрич пожал ему руку (40115)
7
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото (36196)
8
Притула о Хомутыннике, который живет на Лазурном побережье: Чтобы не портить отношения наших жен, у нас отсутствует общение (29979)
 
 
 
 