РФ выпускает по Украине около 100 ракет в месяц – Игнат

Он отметил, что оккупанты запускают крылатые ракеты "Калибр" в три раза меньше, чем ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555.
"Около 30 ракет, по данным Генштаба, разведки, имеет возможность производить Россия в месяц. Именно поэтому такое количество и атакует: 10, а иногда 15 "Калибров". Носителей у них достаточно в море, а вот ракет, которые туда подвозят, не очень. Поэтому, сколько может оккупант, столько и применяет. Было бы у них больше этих ракет, летело бы на нас больше этого хлама", – заявил Игнат.
Он отметил, что РФ выпускает по Украине около 100 разных ракет в месяц.
"Да, примерно такая информация и была обнародована. Надо понимать, что Россия стратегический запас использовала по нашей энергетической инфраструктуре осенью и зимой, и им нужно копить. Но если посмотреть статистику за месяц, сколько они расходуют ракет – думаю, примерно такое количество и получается. Поэтому оккупант изготовляет столько, сколько может, и примерно такое количество запускает по Украине", – ответил Игнат.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".