РФ выпускает по Украине около 100 ракет в месяц – Игнат

Он отметил, что оккупанты запускают крылатые ракеты "Калибр" в три раза меньше, чем ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555.

"Около 30 ракет, по данным Генштаба, разведки, имеет возможность производить Россия в месяц. Именно поэтому такое количество и атакует: 10, а иногда 15 "Калибров". Носителей у них достаточно в море, а вот ракет, которые туда подвозят, не очень. Поэтому, сколько может оккупант, столько и применяет. Было бы у них больше этих ракет, летело бы на нас больше этого хлама", – заявил Игнат.

Он отметил, что РФ выпускает по Украине около 100 разных ракет в месяц.

"Да, примерно такая информация и была обнародована. Надо понимать, что Россия стратегический запас использовала по нашей энергетической инфраструктуре осенью и зимой, и им нужно копить. Но если посмотреть статистику за месяц, сколько они расходуют ракет – думаю, примерно такое количество и получается. Поэтому оккупант изготовляет столько, сколько может, и примерно такое количество запускает по Украине", – ответил Игнат.