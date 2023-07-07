"Вышли за минуты до удара". СМИ опубликовали историю семьи журналистов, жившей во львовском доме, куда попала ракета

Семья потеряла жилье, машину, все вещи и документы, но выжила, благодаря решению спуститься в убежище Фото: glavcom.ua

В издании отметили, что жена Вуеца Наталья Сокирчук до весны 2023 года также работала корреспонденткой "Главкома".

После начала полномасштабной войны семья – супруги и их сын, ученик младшей школы – эвакуировалась из Киева во Львов. Дом, в котором они жили во время войны, расположен на улице Стрыйской – именно туда попали оккупанты.

"Муж, жена и сын вышли из квартиры за несколько минут до удара российской ракеты. Своевременное решение спуститься в бомбоубежище спасло им жизнь", – говорится в материале.

В издании отметили, что квартира, в которой жили Вуец и Сокирчук, была расположена на верхнем этаже дома. Она полностью разрушена. Автомобиль, припаркованный рядом с домом, тоже уничтожен. В разрушенном доме остались все их документы, личные вещи и средства.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил в Facebook, что проинформирует международных партнеров об очередном военном преступлении России – сознательной атаке гражданских. Также НСЖУ предоставит материальную помощь пострадавшим коллегам.