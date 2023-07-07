"Вышли за минуты до удара". СМИ опубликовали историю семьи журналистов, жившей во львовском доме, куда попала ракета

В издании отметили, что жена Вуеца Наталья Сокирчук до весны 2023 года также работала корреспонденткой "Главкома".
После начала полномасштабной войны семья – супруги и их сын, ученик младшей школы – эвакуировалась из Киева во Львов. Дом, в котором они жили во время войны, расположен на улице Стрыйской – именно туда попали оккупанты.
"Муж, жена и сын вышли из квартиры за несколько минут до удара российской ракеты. Своевременное решение спуститься в бомбоубежище спасло им жизнь", – говорится в материале.
В издании отметили, что квартира, в которой жили Вуец и Сокирчук, была расположена на верхнем этаже дома. Она полностью разрушена. Автомобиль, припаркованный рядом с домом, тоже уничтожен. В разрушенном доме остались все их документы, личные вещи и средства.
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил в Facebook, что проинформирует международных партнеров об очередном военном преступлении России – сознательной атаке гражданских. Также НСЖУ предоставит материальную помощь пострадавшим коллегам.
Оккупанты в ночь на 6 июля атаковали Львовскую область ракетами "Калибр" с кораблей и подлодок в Черном море. По уточненным данным Генштаба ВСУ, россияне выпустили 11 ракет, из них семь сбили украинские военные.
Во Львове ракета разрушила два этажа многоквартирного дома. По последним данным, погибли 10 человек, еще 42 – ранены, среди пострадавших трое детей. В память о погибших во Львове объявили двухдневный траур.
Глава ОВА сообщал, что вследствие удара есть разрушения более чем в 30 домах, 250 квартирах, 10 общежитиях, доме ребенка, двух вузах и санаторной школе. Во Львове также повреждена подстанция. Мэр города Андрей Садовый заявил, что это крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения.