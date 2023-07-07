Во Львове выросло число погибших и раненых от ракетной атаки РФ, среди пострадавших трое детей – МВД

"Львов. Число погибших в результате российских ракетных обстрелов возросло до девяти человек, 42 человека получили ранения (из них три ребенка)", – сказано в сообщении.
Спасательно-розыскные работы продолжаются, отмечается в ведомстве.
Перед этим было известно о семи погибших и 40 раненых.
Оккупанты в ночь на 6 июля атаковали Львовскую область ракетами "Калибр" с кораблей и подлодок в Черном море. По уточненным данным Генштаба ВСУ, россияне выпустили 11 ракет, семь из них украинские военные сбили.
В результате российской атаки во Львове был поврежден объект критической инфраструктуры. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома. Мэр города Андрей Садовый заявлял, что это "крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения".
В память о погибших во Львове объявили двухдневный траур.
Глава ОВА сообщал, что вследствие удара есть разрушения более чем в 30 домах, 250 квартирах, 10 общежитиях, доме ребенка, двух вузах и санаторной школе. Во Львове повреждена подстанция.