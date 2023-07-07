Во Львове выросло число погибших и раненых от ракетной атаки РФ, среди пострадавших трое детей – МВД

Во Львове продолжаются поиски людей под завалами Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області / Facebook

"Львов. Число погибших в результате российских ракетных обстрелов возросло до девяти человек, 42 человека получили ранения (из них три ребенка)", – сказано в сообщении.

Спасательно-розыскные работы продолжаются, отмечается в ведомстве.

Перед этим было известно о семи погибших и 40 раненых.