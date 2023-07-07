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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен о российской атаке на Львов: Еще один пример жестокости Кремля

Блинкен подчеркнул, что "приверженность США Украине непоколебима"
Блинкен подчеркнул, что "приверженность США Украине непоколебима"
Фото: EPA

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отреагировал на ракетную атаку России на Львов, произошедшую в ночь с 5 на 6 июля. Сообщение он опубликовал 6 июля в Twitter.

"Атака России на город Львов на западе Украины – еще один пример жестокости Кремля", – написал глава Госдепа.

Блинкен отметил, что именно поэтому "поддержка защиты Украины от агрессии Кремля является жизненно важной".

"Приверженность США Украине непоколебима", – подытожил дипломат. 

Посол США в Киеве Бриджит Бринк после атаки оккупантов на Львов пообещала, что Америка продолжит "укреплять способность Украины защищаться"

Контекст:

Оккупанты в ночь на 6 июля атаковали Львовскую область ракетами "Калибр" с кораблей и подлодок в Черном море. По уточненным данным Генштаба ВСУ, россияне выпустили 11 ракет, семь из них украинские военные сбили.

Во Львове ракета разрушила два этажа многоквартирного дома. По последним данным, погибли 10 человек, еще 42 – ранены, среди пострадавших трое детей. В память о погибших во Львове объявили двухдневный траур.

Глава ОВА сообщал, что вследствие удара есть разрушения более чем в 30 домах, 250 квартирах, 10 общежитиях, доме ребенка, двух вузах и санаторной школе. Во Львове повреждена подстанция. Мэр города Андрей Садовый заявлял, что это крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения.

Теги: Львов, США, Госдепартамент США, Энтони Блинкен, война России против Украины, ракеты
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