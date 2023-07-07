Число погибших во Львове достигло 10, поисковая операция завершается – Садовый

"Только что нашли 10-е тело. Женщина. Сейчас спасатели достают погибшую из-под завалов. На этом спасательно-поисковая операция будет завершена", – написал он.
По информации МВД, пострадали в результате удара более 40 человек.
Оккупанты в ночь на 6 июля атаковали Львовскую область ракетами "Калибр" с кораблей и подлодок в Черном море. По уточненным данным Генштаба ВСУ, россияне выпустили 11 ракет, семь из них украинские военные сбили.
В результате российской атаки во Львове был поврежден объект критической инфраструктуры. Ракета разрушила два этажа многоквартирного дома. Мэр города Андрей Садовый заявлял, что это крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения.
В память о погибших во Львове объявили двухдневный траур.
Глава ОВА сообщал, что вследствие удара есть разрушения более чем в 30 домах, 250 квартирах, 10 общежитиях, доме ребенка, двух вузах и санаторной школе. Во Львове повреждена подстанция.