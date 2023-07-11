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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны за сутки ликвидировали около 540 оккупантов и сбили вертолет – Генштаб ВСУ

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Полномасштабная война РФ против Украины длится с 24 февраля 2022 года
Полномасштабная война РФ против Украины длится с 24 февраля 2022 года
Фото: EPA

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ликвидировали около 235 020 российских оккупантов (+540 за последние сутки). Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 11 июля.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 4089 (+4);
  • боевые бронированные машиы – 7983 (+17);
  • артиллерийские системы – 4385 (+14);
  • РСЗО – 672 (+4);
  • средства ПВО – 414;
  • самолеты – 315;
  • вертолеты – 310 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3693 (+7);
  • крылатые ракеты – 1271;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 6966 (+29);
  • специальная техника – 640 (+8).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0LDtcdZb7a7asUprE8Uk9XYfAjMMZJhBv64ZcbBx7eTe3GPkbCG99FvtKTt6wWwitl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, танки, вертолет, артиллерия, самолеты, война России против Украины, потери армии России
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