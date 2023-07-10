"Идем вперед, враг уничтожается". Тарнавский озвучил потери оккупантов на таврийском направлении

"Идем вперед. На таврийском направлении движение сил обороны продолжается. Враг уничтожается. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот", – написал он.
По данным командующего, за сутки были уничтожены 17 единиц военной техники противника, в частности, танк, БМП, САУ "Акация", станция РЭБ, комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" и другая техника.
Тарнавский добавил, что силы обороны Украины за сутки уничтожили девять российских складов боеприпасов.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 10 июля 2023 года, составили около 234 480 военных убитыми, 7966 боевых бронированных машин, 4085 танков, 315 самолетов, 309 вертолетов, 6937 единиц автотранспорта (включая цистерны) и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечают, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.