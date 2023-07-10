"Идем вперед, враг уничтожается". Тарнавский озвучил потери оккупантов на таврийском направлении

В течение суток ВСУ подбили на таврийском направлении один российский танк Фото: EPA (архив)

"Идем вперед. На таврийском направлении движение сил обороны продолжается. Враг уничтожается. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот", – написал он.

По данным командующего, за сутки были уничтожены 17 единиц военной техники противника, в частности, танк, БМП, САУ "Акация", станция РЭБ, комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" и другая техника.

Тарнавский добавил, что силы обороны Украины за сутки уничтожили девять российских складов боеприпасов.