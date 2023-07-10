"Хороший подарок для командира". Сырский показал успешную работу расчета "Стугны" на бахмутском направлении. Видео

"Удачная работа одного из "противотанковых" расчетов 30-й ОМБр. Сначала бойцы сожгли из [противотанкового ракетного комплекса] "Стугны-П" вражеский пикап с личным составом россиян и боеприпасами", – написал командующий.

Позднее, находясь на другой позиции, украинские воины увидели вражеский МТ-ЛБ и, по выражению Сырского, "превратили его в металлолом".

"Это был хороший подарок от армейцев для командира отделения, праздновавшего накануне день рождения", – резюмировал он.