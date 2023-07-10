"Хороший подарок для командира". Сырский показал успешную работу расчета "Стугны" на бахмутском направлении. Видео

"Удачная работа одного из "противотанковых" расчетов 30-й ОМБр. Сначала бойцы сожгли из [противотанкового ракетного комплекса] "Стугны-П" вражеский пикап с личным составом россиян и боеприпасами", – написал командующий.
Позднее, находясь на другой позиции, украинские воины увидели вражеский МТ-ЛБ и, по выражению Сырского, "превратили его в металлолом".
"Это был хороший подарок от армейцев для командира отделения, праздновавшего накануне день рождения", – резюмировал он.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 10 июля 2023 года, составили около 234 480 военных убитыми, 7966 боевых бронированных машин, 4085 танков, 315 самолетов, 309 вертолетов, 6937 единиц автотранспорта (включая цистерны) и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечают, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.