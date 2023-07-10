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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сырский заявил, что украинские военные берут Бахмут под огневой контроль

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На бахмутском направлении враг выбивается с позиций, отметил Сырский
На бахмутском направлении враг выбивается с позиций, отметил Сырский
Фото: СИРСЬКИЙ / Telegram

Украинские военные берут под огневой контроль Бахмут Донецкой области. Об этом 10 июля в Telegram заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Бахмут. Враг находится в ловушке, город берется под огневой контроль сил обороны", – подчеркнул Сырский.

Он также опубликовал видео выявления украинской аэроразведкой позиций россиян с противотанковой управляемой ракетой. Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили данную группу оккупантов.

"Работа продолжается. На бахмутском направлении враг выбивается с позиций", – отметил Сырский.

Контекст:

Утром 7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле села Клещиевка под Бахмутом Донецкой области.

В этот же день представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уточнил, что силы обороны за сутки продвинулись более чем на 1 км на бахмутском направлении.

По данным Минобороны, украинские военные сделали невозможным выход российских оккупантов из Бахмута.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, Александр Сырский, силы обороны Украины
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