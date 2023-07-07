Украинские защитники добились успеха в районе Клещиевки под Бахмутом – Генштаб

Ковалев рассказал, что силы обороны продолжают наступление на бахмутском направлении, к северу и к югу от Бахмута выбивают противника с ранее захваченных рубежей.
"В районе Клещиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Здесь продолжаются тяжелые бои", – добавил он.
Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 6 июля в эфире национального телемарафона говорил, что в районе Клещиевки идут тяжелые бои.
"Деталей мы пока не можем раскрывать. Но судя по тому, как во вражеских пабликах идет нагнетание паники, думаю, что для них будет очень символичным название "Клещиевка", – отметил Череватый.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
5 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что силы обороны Украины продвинулись вглубь обороны россиян до 7,5 км на мелитопольском и бердянском направлениях и вернули под контроль почти 160 км² территории.