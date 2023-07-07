Украинские защитники добились успеха в районе Клещиевки под Бахмутом – Генштаб

В Генштабе рассказали об успехах сил обороны под Бахмутом Фото: ЕРА

Ковалев рассказал, что силы обороны продолжают наступление на бахмутском направлении, к северу и к югу от Бахмута выбивают противника с ранее захваченных рубежей.

"В районе Клещиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Здесь продолжаются тяжелые бои", – добавил он.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 6 июля в эфире национального телемарафона говорил, что в районе Клещиевки идут тяжелые бои.

"Деталей мы пока не можем раскрывать. Но судя по тому, как во вражеских пабликах идет нагнетание паники, думаю, что для них будет очень символичным название "Клещиевка", – отметил Череватый.