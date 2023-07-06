Череватый: В районе Клещиевки идут мощные бои, детали пока не можем раскрывать

"Там идут мощные бои. Детали мы пока не можем раскрывать. Но судя по тому, как во вражеских Telegram-пабликах идет нагнетание паники, я думаю, что для них название Клещиевка будет очень символичным. Там очень мощно работают наши силы обороны, со временем мы сообщим детали", – сказал он.

Череватый сообщил, что на бахмутском направлении силы обороны продолжают удерживать инициативу, вести штурмовые действия, вытесняя оккупантов на южном и северном флангах вокруг города. Оккупанты 361 раз обстреляли позиции украинских военных ствольной и реактивной артиллерией, совершили три авианалета.

"Произошло три боестолкновения, в ходе которых силы обороны уничтожили 57 оккупантов, 136 ранили. Также уничтожили три вражеских танка, реактивную систему залпового огня "Град", САУ "Пион". Также удалось уничтожить мощный зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", пять полевых складов с боеприпасами и один склад горюче-смазочных материалов", – рассказал Череватый.

Также на лиманско-купянском направлении силы обороны ликвидировали 56 оккупантов, 115 были ранены.