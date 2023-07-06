Череватый: В районе Клещиевки идут мощные бои, детали пока не можем раскрывать

"Там идут мощные бои. Детали мы пока не можем раскрывать. Но судя по тому, как во вражеских Telegram-пабликах идет нагнетание паники, я думаю, что для них название Клещиевка будет очень символичным. Там очень мощно работают наши силы обороны, со временем мы сообщим детали", – сказал он.
Череватый сообщил, что на бахмутском направлении силы обороны продолжают удерживать инициативу, вести штурмовые действия, вытесняя оккупантов на южном и северном флангах вокруг города. Оккупанты 361 раз обстреляли позиции украинских военных ствольной и реактивной артиллерией, совершили три авианалета.
"Произошло три боестолкновения, в ходе которых силы обороны уничтожили 57 оккупантов, 136 ранили. Также уничтожили три вражеских танка, реактивную систему залпового огня "Град", САУ "Пион". Также удалось уничтожить мощный зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", пять полевых складов с боеприпасами и один склад горюче-смазочных материалов", – рассказал Череватый.
Также на лиманско-купянском направлении силы обороны ликвидировали 56 оккупантов, 115 были ранены.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в опубликованном 30 июня интервью The Washington Post сказал, что его "раздражают" заявления о якобы медленном контрнаступлении Украины. "Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, делая ставки или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью… Без полного обеспечения эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам "шоу", наблюдателям, но это их проблемы", – подчеркнул Залужный.
5 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что силы обороны Украины продвинулись вглубь обороны россиян до 7,5 км на мелитопольском и бердянском направлениях и вернули под контроль почти 160 км² территории.