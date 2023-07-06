К 10 годам тюрьмы приговорили жительницу Дружковки, она для ФСБ шпионила за защитниками Бахмута – СБУ

Осужденная – жительница Дружковки Донецкой области, ее задержали во время контрдиверсионных мероприятий во фронтовых районах области в 2023 году.
"В первую очередь злоумышленница пыталась выявить и передать агрессору места базирования и перемещения военной техники ВСУ вблизи Бахмута", – говорится в сообщении СБУ.
По информации украинской спецслужбы, женщина была завербована сотрудником ФСБ в июле 2022-го.
"Коммуникацию с ним поддерживала через мессенджер, а передавала разведданные в виде текстовых сообщений и скриншотов из Google Maps, на которых обозначала украинские объекты. При задержании у злоумышленницы обнаружен мобильный телефон с доказательством переписки с представителем спецслужбы РФ", – сказано в сообщении.
Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ) и приговорил к 10 годам тюремного заключения.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Ожесточенные бои за Бахмут начались летом 2022 года. По состоянию на 5 июля оккупанты контролируют большую часть города, сообщили в Минобороны Украины, бои продолжаются.