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ВОЙНА В УКРАИНЕ

К 10 годам тюрьмы приговорили жительницу Дружковки, она для ФСБ шпионила за защитниками Бахмута – СБУ

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Главной целью осужденной была информация о местах базирования и перемещения военной техники ВСУ вблизи Бахмута, сообщили в СБУ
Главной целью осужденной была информация о местах базирования и перемещения военной техники ВСУ вблизи Бахмута, сообщили в СБУ
Фото: ЕРА (архив)

Суд вынес приговор для женщины, которая была информатором ФСБ и шпионила для спецслужбы страны-агрессора за украинскими военнослужащими, защищавшими Бахмут Донецкой области. Об этом 5 июля проинформировал пресс-центр СБУ.

Осужденная – жительница Дружковки Донецкой области, ее задержали во время контрдиверсионных мероприятий во фронтовых районах области в 2023 году. 

"В первую очередь злоумышленница пыталась выявить и передать агрессору места базирования и перемещения военной техники ВСУ вблизи Бахмута", – говорится в сообщении СБУ.

По информации украинской спецслужбы, женщина была завербована сотрудником ФСБ в июле 2022-го. 

"Коммуникацию с ним поддерживала через мессенджер, а передавала разведданные в виде текстовых сообщений и скриншотов из Google Maps, на которых обозначала украинские объекты. При задержании у злоумышленницы обнаружен мобильный телефон с доказательством переписки с представителем спецслужбы РФ", – сказано в сообщении. 

Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ) и приговорил к 10 годам тюремного заключения.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Ожесточенные бои за Бахмут начались летом 2022 года. По состоянию на 5 июля оккупанты контролируют большую часть города, сообщили в Минобороны Украины, бои продолжаются.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: шпионаж, Дружковка, война России против Украины, Бахмут, Google Maps
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