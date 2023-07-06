К 10 годам тюрьмы приговорили жительницу Дружковки, она для ФСБ шпионила за защитниками Бахмута – СБУ

Главной целью осужденной была информация о местах базирования и перемещения военной техники ВСУ вблизи Бахмута, сообщили в СБУ Фото: ЕРА (архив)

Осужденная – жительница Дружковки Донецкой области, ее задержали во время контрдиверсионных мероприятий во фронтовых районах области в 2023 году.

"В первую очередь злоумышленница пыталась выявить и передать агрессору места базирования и перемещения военной техники ВСУ вблизи Бахмута", – говорится в сообщении СБУ.

По информации украинской спецслужбы, женщина была завербована сотрудником ФСБ в июле 2022-го.

"Коммуникацию с ним поддерживала через мессенджер, а передавала разведданные в виде текстовых сообщений и скриншотов из Google Maps, на которых обозначала украинские объекты. При задержании у злоумышленницы обнаружен мобильный телефон с доказательством переписки с представителем спецслужбы РФ", – сказано в сообщении.

Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ) и приговорил к 10 годам тюремного заключения.