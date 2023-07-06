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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина освободила из плена 45 военных и двух гражданских. Домой также вернулись двое депортированных детей

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Всего Украина вернула домой уже 2576 украинцев
Всего Украина вернула домой уже 2576 украинцев
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Украина 6 июля освободила из плена страны-террориста России 45 бойцов ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и двух гражданских. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Среди освобожденных – двое офицеров, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и боец теробороны из Херсона.

"Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали". Есть раненые воины. Также военных с донецкого, включая Бахмут, запорожского и харьковского направлений", – отметил Ермак.

Он добавил, что домой также возвращают незаконно вывезенных в Россию украинских детей – шестилетнего Рената и десятилетнюю Варвару.

"Их мать, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года. Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение", – сообщил глава ОП.

Нынешний обмен – 47-й по счету, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Всего Украина вернула домой уже 2576 украинцев.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех". В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными предполагают, что если о таком обмене удастся договориться с Россией, то он произойдет не за один день, а будет проходить поэтапно.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, военные, Госпогранслужба, Мариуполь, Азовсталь, пленные, ВСУ, Бахмут, обмен пленными, Андрей Ермак
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