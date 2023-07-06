Украина освободила из плена 45 военных и двух гражданских. Домой также вернулись двое депортированных детей

Среди освобожденных – двое офицеров, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и боец теробороны из Херсона.

"Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали". Есть раненые воины. Также военных с донецкого, включая Бахмут, запорожского и харьковского направлений", – отметил Ермак.

Он добавил, что домой также возвращают незаконно вывезенных в Россию украинских детей – шестилетнего Рената и десятилетнюю Варвару.

"Их мать, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года. Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение", – сообщил глава ОП.

Нынешний обмен – 47-й по счету, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Всего Украина вернула домой уже 2576 украинцев.