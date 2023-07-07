Силы обороны за сутки продвинулись более чем на 1 км на бахмутском направлении – Череватый

"Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, вести штурмовые действия, продвигаться на северном и южном флангах. В частности, за последние сутки там пройдено более 1 км", – заявил он.

Оккупанты 318 раз вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии по позициям сил обороны, совершили три авианалета. Произошло семь боестолкновений, в ходе которых ликвидирован 61 оккупант, 116 ранены, пять взяты в плен. Также уничтожена российская военная техника.

"У них бывают небольшие контратакующие действия, но в целом инициатива за нами. Здесь главное осознавать, что мы идем вперед, несмотря на то, что у нас паритет в силах и средствах, у нас нет преимущества над ними", – заявил спикер.

Утром 7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле села Клещиевка под Бахмутом Донецкой области.