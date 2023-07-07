Силы обороны за сутки продвинулись более чем на 1 км на бахмутском направлении – Череватый

"Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, вести штурмовые действия, продвигаться на северном и южном флангах. В частности, за последние сутки там пройдено более 1 км", – заявил он.
Оккупанты 318 раз вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии по позициям сил обороны, совершили три авианалета. Произошло семь боестолкновений, в ходе которых ликвидирован 61 оккупант, 116 ранены, пять взяты в плен. Также уничтожена российская военная техника.
"У них бывают небольшие контратакующие действия, но в целом инициатива за нами. Здесь главное осознавать, что мы идем вперед, несмотря на то, что у нас паритет в силах и средствах, у нас нет преимущества над ними", – заявил спикер.
Утром 7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле села Клещиевка под Бахмутом Донецкой области.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
5 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что силы обороны Украины продвинулись вглубь обороны россиян до 7,5 км на мелитопольском и бердянском направлениях и вернули под контроль почти 160 км² территории.