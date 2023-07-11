Силы обороны ночью сбили 26 из 28 Shahed – Воздушные силы ВСУ

Оккупанты запустили беспилотники с южного направления (Приморско-Ахтарск).

"Всего в ударе было задействовано 28 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы в зоне ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр" силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих сил обороны уничтожены 26 ударных БПЛА и один разведывательный беспилотник типа Zala", – говорится в сообщении.

Также 10 июля Воздушные силы уничтожили российский вертолет (тип уточняется), три ударных беспилотника "Ланцет" и четыре разведывательных дрона оперативно-тактического уровня.

Оккупанты ночью второй раз с начала июля совершили воздушную атаку на Киев, в этот раз – дронами-камикадзе Shahed. Глава КГВА Сергей Попко сообщил, что все воздушные цели были сбиты.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов проинформировал, что обломки Shahed повредили окна и хозяйственные постройки домовладения в регионе. Пострадавших нет.