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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обломками Shahed повреждены окна и хозяйственные постройки домовладения в Киевской области – полиция

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Небытов: Обломки Shahed были обнаружены в одном из населенных пунктов области
Небытов: Обломки Shahed были обнаружены в одном из населенных пунктов области
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

В одном из населенных пунктов Киевской области обломками после ночной российской атаки иранскими дронами Shahed повредили частное домовладение. Об этом заявил глава областной полиции Андрей Небытов в Telegram 11 июля.

"Обломки Shahed были обнаружены в одном из населенных пунктов области. В результате падения были повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила", – говорится в сообщении.

Небытов отметил, что потерпевших нет.

Он добавил, что на месте работают экстренные службы.

Оккупанты ночью второй раз с начала июля совершили воздушную атаку на столицу, в этот раз – дронами-камикадзе Shahed. Глава КГВА Сергей Попко сообщил, что все воздушные целы были сбиты.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: полиция, Киевская область, обстрелы, война России против Украины, Андрей Небытов, дрон-камикадзе
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