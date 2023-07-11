Обломками Shahed повреждены окна и хозяйственные постройки домовладения в Киевской области – полиция

Небытов: Обломки Shahed были обнаружены в одном из населенных пунктов области Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

"Обломки Shahed были обнаружены в одном из населенных пунктов области. В результате падения были повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила", – говорится в сообщении.

Небытов отметил, что потерпевших нет.

Он добавил, что на месте работают экстренные службы.

Оккупанты ночью второй раз с начала июля совершили воздушную атаку на столицу, в этот раз – дронами-камикадзе Shahed. Глава КГВА Сергей Попко сообщил, что все воздушные целы были сбиты.