Оккупанты ночью атаковали Киев дронами Shahed. Все цели уничтожены – КГВА

Он отметил, что это вторая воздушная атака на столицу в июле.
"Предварительно, как и в начале июля, противник применил баражирующие боеприпасы «Shahed». Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края России. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Снова раз благодарим ПВО за отличную работу!" – заявил Попко.
Тревога в Киеве длилась с 4.25 по 5.26.
Воздушные силы Украины сообщали в Telegram об угрозе применения оккупантами ударных беспилотников в Киевской области.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".