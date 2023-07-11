Оккупанты ночью атаковали Киев дронами Shahed. Все цели уничтожены – КГВА

Он отметил, что это вторая воздушная атака на столицу в июле.

"Предварительно, как и в начале июля, противник применил баражирующие боеприпасы «Shahed». Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края России. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Снова раз благодарим ПВО за отличную работу!" – заявил Попко.

Тревога в Киеве длилась с 4.25 по 5.26.

Воздушные силы Украины сообщали в Telegram об угрозе применения оккупантами ударных беспилотников в Киевской области.