В Одессе умер в больнице один из раненых во время июньской массированной атаки. Число жертв выросло до четырех

"В больнице умер молодой человек 1999 года рождения. Врачи долго боролись за его жизнь, но осколочные ранения были очень серьезными", – говорится в сообщении.
Труханов отметил, что таким образом число жертв того обстрела увеличилось до четырех.
В ночь на 10 июня в Одесской области сбили восемь запущенных оккупантами дронов-камикадзе Shahed, а также две ракеты.
В результате падения обломков одного из дронов в многоэтажке в Одессе вспыхнул пожар, три человека погибли. Еще 26 человек получили различные травмы в результате взрывной волны, среди пострадавших – двое детей и беременная женщина.
Также российская ракета попала в побережье, из-за взрывной волны пострадали три человека.