В Одессе умер в больнице один из раненых во время июньской массированной атаки. Число жертв выросло до четырех

В Одессе месяц назад обломки беспилотника попали в жилой дом, на месте погибли три человека, были ранены более 20 Фото: Думская. Новости. Война в Украине / Telegram

"В больнице умер молодой человек 1999 года рождения. Врачи долго боролись за его жизнь, но осколочные ранения были очень серьезными", – говорится в сообщении.

Труханов отметил, что таким образом число жертв того обстрела увеличилось до четырех.