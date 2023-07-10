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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одессе умер в больнице один из раненых во время июньской массированной атаки. Число жертв выросло до четырех

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Фото: Думская. Новости. Война в Украине / Telegram

24-летний мужчина, получивший ранения в результате российской атаки дронами на Одессу в ночь на 10 июня, скончался в больнице. Об этом сообщил 10 июля в Facebook мэр города Геннадий Труханов.

"В больнице умер молодой человек 1999 года рождения. Врачи долго боролись за его жизнь, но осколочные ранения были очень серьезными",  говорится в сообщении.

Труханов отметил, что таким образом число жертв того обстрела увеличилось до четырех.

https://www.facebook.com/gennadiytruhanov/posts/pfbid02np9w8R4EaLf4EeCHH5ePth6L1JDEpzALbQr3pwsJPdMKeLnSFNmLFXhe2JgrsF51l

Контекст:

В ночь на 10 июня в Одесской области сбили восемь запущенных оккупантами дронов-камикадзе Shahed, а также две ракеты.

В результате падения обломков одного из дронов в многоэтажке в Одессе вспыхнул пожар, три человека погибли. Еще 26 человек получили различные травмы в результате взрывной волны, среди пострадавших – двое детей и беременная женщина.

Также российская ракета попала в побережье, из-за взрывной волны пострадали три человека.

Теги: Одесса, Геннадий Труханов, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие, дрон-камикадзе
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