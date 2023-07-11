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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Бердянском ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков – Андрющенко

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Несколько источников заявили о ликвидации под Бердянском высокопоставленного оккупанта Цокова
Несколько источников заявили о ликвидации под Бердянском высокопоставленного оккупанта Цокова
Фото: РИА-Мелитополь / Telegram

В районе временно оккупированного Бердянска Запорожской области был ликвидирован генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков. Об этом советник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко сообщил 11 июля в Telegram.

"Сегодня в районе Бердянска, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич. В сентябре 2022 года его уже трехсотили (ранили – "ГОРДОН".), но он выжил. Сейчас говорят, что могилизация произведена окончательно", – написал Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя добавил, что согласно информации от представителей украинского сопротивления из Бердянска, которая требует дополнительной проверки, ночью 11 июля было попадание по отелю "Дюна", от которого "почти ничего не осталось". Сейчас на месте работают скорые, а также тяжелая техника, разбирают завалы. Территория оцеплена. Никого не пропускают.

"Известно, что какое-то время именно там проживало военное руководство врага. Также недалеко было расположение вражеского ПВО. Скорее всего, именно здесь и вследствие этого попадания, был и ликвидирован генерал-лейтенант РФ", – предположил Андрющенко.

по его словам, оккупационные паблики никакой информации о ночных прилетах в Бердянске не публикуют.

Военный блогер, полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram отмечает, что российские источники подтверждают ликвидацию Цокова под Бердянском. По российской версии, которую цитирует Штефан, высокопоставленный российский оккупант (его называют заместителем командующего СВО) был уничтожен в результате удара ракетами Storm Shadow по командному пункту 58-й армии ВС РФ

По данным российского издания ASTRA, Цоков с августа 2022 года был командиром 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ. Звание генерал-лейтенант получил в 2023-м. Кроме полномасштабного вторжения в Украину, принимал участие в двух чеченских войнах и войне в Сирии.

В конце сентября 2022 года в Генштабе ВСУ сообщали, что Цоков получил ранение в районе Сватово Луганской области в результате огневого поражения.

Контекст:

Российский проект "Медиазона" писал, что по состоянию на начало июня 2023 года была подтверждена гибель минимум четверых высших офицеров армии РФ в звании генерал-майора. При этом, по данным японской разведки, в ходе вторжения в Украину могли погибнуть около 20 российских генералов.

После этого росСМИ подтвердили ликвидацию в Украине начальника штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева. По данным британской разведки, Горячев – первый российский генерал, ликвидированный в 2023 году.

Согласно данным санкционного досье, размещенного на сайте НАПК, Цоков находится под санкциями Украины, ЕС, Великобритании, Швейцарии. Японии и Новой Зеландии. "Непосредственно участвовал в незаконном вторжении в Украину в 2022 году путем нанесения ракетных ударов по мирным гражданам и городам Украины. Несет ответственность за действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя, захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", – отмечается на сайте НАПК.

Теги: Бердянск, армия РФ, война России против Украины, российские военные, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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