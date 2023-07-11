Под Бердянском ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков – Андрющенко

"Сегодня в районе Бердянска, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич. В сентябре 2022 года его уже трехсотили (ранили – "ГОРДОН".), но он выжил. Сейчас говорят, что могилизация произведена окончательно", – написал Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя добавил, что согласно информации от представителей украинского сопротивления из Бердянска, которая требует дополнительной проверки, ночью 11 июля было попадание по отелю "Дюна", от которого "почти ничего не осталось". Сейчас на месте работают скорые, а также тяжелая техника, разбирают завалы. Территория оцеплена. Никого не пропускают.

"Известно, что какое-то время именно там проживало военное руководство врага. Также недалеко было расположение вражеского ПВО. Скорее всего, именно здесь и вследствие этого попадания, был и ликвидирован генерал-лейтенант РФ", – предположил Андрющенко.

по его словам, оккупационные паблики никакой информации о ночных прилетах в Бердянске не публикуют.

Военный блогер, полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram отмечает, что российские источники подтверждают ликвидацию Цокова под Бердянском. По российской версии, которую цитирует Штефан, высокопоставленный российский оккупант (его называют заместителем командующего СВО) был уничтожен в результате удара ракетами Storm Shadow по командному пункту 58-й армии ВС РФ

По данным российского издания ASTRA, Цоков с августа 2022 года был командиром 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ. Звание генерал-лейтенант получил в 2023-м. Кроме полномасштабного вторжения в Украину, принимал участие в двух чеченских войнах и войне в Сирии.

В конце сентября 2022 года в Генштабе ВСУ сообщали, что Цоков получил ранение в районе Сватово Луганской области в результате огневого поражения.