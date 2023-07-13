Ночная атака Shahed на Киев. В пяти районах столицы зафиксировано падение обломков, пострадали два человека – КГВА

Попко отметил, что это третья атака на Киев дронами Shahed с начала месяца, беспилотники заходили с разных направлений.
"Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка враждебных целей", – сказал он.
Падение обломков зафикисировано в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах.
"Предварительно, есть повреждения жилых домов. Двое травмированных в Дарницком районе: девушка 19 лет и мужчина 23 лет (оскольчатые ранения), они госпитализированы. В Шевченковском районе во время ликвидации последствий спасен один человек", – сообщил Попко.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям показала в Telegram фото последствий атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.
Самая массированная ракетная атака в июне была предпринята оккупантами ночью 24 июня. По данным Воздушных сил ВСУ, была сбита 41 российская ракета.
По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.