Ночная атака Shahed на Киев. В пяти районах столицы зафиксировано падение обломков, пострадали два человека – КГВА

Попко отметил, что это третья атака на Киев дронами Shahed с начала месяца, беспилотники заходили с разных направлений.

"Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка враждебных целей", – сказал он.

Падение обломков зафикисировано в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах.

"Предварительно, есть повреждения жилых домов. Двое травмированных в Дарницком районе: девушка 19 лет и мужчина 23 лет (оскольчатые ранения), они госпитализированы. В Шевченковском районе во время ликвидации последствий спасен один человек", – сообщил Попко.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям показала в Telegram фото последствий атаки.