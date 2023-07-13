В Киеве, Запорожье и Хмельницкой области во время воздушной тревоги прозвучали взрывы

Киевская областная военная администрация сообщила, что в Киевской области зафиксированы беспилотники, работает ПВО.
О работе ПВО написала и Киевская городская военная администрация.
В 1.46 КГВА сообщила, что в результате воздушной атаки на Киев в Соломенском районе столицы зафиксировано вероятное падение обломков.
"Повреждения и пострадавшие уточняются. Экстренные службы выехали на место происшествия. Информация уточняется", – говорится в сообщении.
Также, как пишет КГВА, в результате атаки зафиксировано вероятное падение обломков:
Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что из-за взрывов экстренные службы вызвали также в Подольском районе столицы. Позже он уточнил, что там случилось возгорание в нежилом здании.
Позже он уточнил, что в Дарницком районе в результате падения обломков произошло разрушение фасада жилого дома на уровне технического этажа. Предварительно, есть травмированные. В Шевченковском районе – возгорание на балконе многоквартирного дома.
В 2.12 Кличко отметил, что в Дарницком районе госпитализировали двух пострадавших.
А КГВА показала фото последствий российской атаки в Дарницком, Соломянском и Шевченковском районах.
Кроме того, взрывы были слышны и в Хмельницкой области, пишет Хмельницкая ОГА.
В 1.53 "РБК-Украина"сообщила, что взрывы также слышны в Запорожье.