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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве, Запорожье и Хмельницкой области во время воздушной тревоги прозвучали взрывы

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В Киеве прогремела серия взрывов
В Киеве прогремела серия взрывов
Фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

В ночь на 13 июля в Киеве во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Киевская областная военная администрация сообщила, что в Киевской области зафиксированы беспилотники, работает ПВО.

О работе ПВО написала и Киевская городская военная администрация.

В 1.46 КГВА сообщила, что в результате воздушной атаки на Киев в Соломенском районе столицы зафиксировано вероятное падение обломков.

"Повреждения и пострадавшие уточняются. Экстренные службы выехали на место происшествия. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Также, как пишет КГВА, в результате атаки зафиксировано вероятное падение обломков:

  • в Шевченковском районе – на пятый этаж многоэтажного жилого дома;
  • в Дарницком районе – предварительно, на технический этаж многоэтажного жилого дома.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что из-за взрывов экстренные службы вызвали также в Подольском районе столицы. Позже он уточнил, что там случилось возгорание в нежилом здании.

Позже он уточнил, что в Дарницком районе в результате падения обломков произошло разрушение фасада жилого дома на уровне технического этажа. Предварительно, есть травмированные. В Шевченковском районе – возгорание на балконе многоквартирного дома.

В 2.12 Кличко отметил, что в Дарницком районе госпитализировали двух пострадавших.

А КГВА показала фото последствий российской атаки в Дарницком, Соломянском и Шевченковском районах.

Кроме того, взрывы были слышны и в Хмельницкой области, пишет Хмельницкая ОГА.

В 1.53 "РБК-Украина"сообщила, что взрывы также слышны в Запорожье.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Запорожье, взрыв, война, Киевская область, ПВО, Хмельницкая область, беспилотники, Хмельницкая ОГА, война России против Украины, взрывы
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