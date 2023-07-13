В Киеве, Запорожье и Хмельницкой области во время воздушной тревоги прозвучали взрывы

Киевская областная военная администрация сообщила, что в Киевской области зафиксированы беспилотники, работает ПВО.

О работе ПВО написала и Киевская городская военная администрация.

В 1.46 КГВА сообщила, что в результате воздушной атаки на Киев в Соломенском районе столицы зафиксировано вероятное падение обломков.

"Повреждения и пострадавшие уточняются. Экстренные службы выехали на место происшествия. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Также, как пишет КГВА, в результате атаки зафиксировано вероятное падение обломков:

в Шевченковском районе – на пятый этаж многоэтажного жилого дома;

в Дарницком районе – предварительно, на технический этаж многоэтажного жилого дома.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что из-за взрывов экстренные службы вызвали также в Подольском районе столицы. Позже он уточнил, что там случилось возгорание в нежилом здании.

Позже он уточнил, что в Дарницком районе в результате падения обломков произошло разрушение фасада жилого дома на уровне технического этажа. Предварительно, есть травмированные. В Шевченковском районе – возгорание на балконе многоквартирного дома.

В 2.12 Кличко отметил, что в Дарницком районе госпитализировали двух пострадавших.

А КГВА показала фото последствий российской атаки в Дарницком, Соломянском и Шевченковском районах.

Кроме того, взрывы были слышны и в Хмельницкой области, пишет Хмельницкая ОГА.

В 1.53 "РБК-Украина"сообщила, что взрывы также слышны в Запорожье.