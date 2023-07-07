В РФ произошел взрыв на заводе взрывчатых веществ. Шесть человек погибли

"Промсинтез" – один из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в РФ Фото: 63.ru

"В результате демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ в цехе завода "Промсинтез" в Чапаевске произошел взрыв, в результате которого пострадали восемь человек, шесть из которых погибли", – сказал источник.

По информации Telegram-канала Baza, взорвалась труба, по которой в здание подавался азот.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, баллотировавшийся от Самарской области, написал, что взрыв произошел при выполнении сварочных работ.

"По предварительной информации, трубы, которые варили, были не новыми. Есть данные, что в них могли сохраниться остатки взрывчатых веществ", – добавил он.