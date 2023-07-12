ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожье в парке прогремел взрыв, упали обломки военного объекта, есть пострадавшие. Фото, видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Во время взрыва в парке Запорожья пострадали люди, отметили в мерии
Во время взрыва в парке Запорожья пострадали люди, отметили в мерии
Скриншот: Суспільне Запоріжжя / Telegram

В Запорожье днем 12 июля в одном из парков упали обломки пока неизвестного военного объекта, есть пострадавшие. Об этом сообщил первый заместитель городского главы Александр Власюк, видео его речи опубликовал Telegram-канал "5 РЕДАКЦІЯ | Запоріжжя".

"Во время взрыва пострадали люди. Сейчас ведутся следственные действия… На данное время предварительно известно о шести пострадавших, трое госпитализированы, из них маленький ребенок на обследовании", – сказал Власюк.

В то же время в МВД Украины отметили в Telegram, что в результате российской атаки травмировались пять человек, из них один ребенок.

"Травмированным оказали медицинскую помощь и госпитализировали каретами "скорых" в больницы. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь людям. Одну из пострадавших из-за плохого самочувствия психологи сопроводили домой", – сказано в сообщении.

Как рассказал директор Запорожской областной детской клинической больницы Юрий Борзенко, в медучреждение доставили пятерых детей в возрасте от года до 17 лет, его цитирует "Суспільне".

"Все дети с минно-взрывными поражениями. Тяжелых детей нет. Есть ушиб мягких тканей, есть поражение минно-взрывное мягких тканей. Им сейчас оказывается медицинская помощь. Они пока останутся у нас, пять-семь дней", – подчеркнул Борзенко.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. Запорожье оккупанты взять не смогли, решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о присоединении региона к РФ.

Противник регулярно обстреливает подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.

Теги: Украина, Запорожье, взрыв, больница, дети, госпиталь, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, ребенок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Галина ГРИШИНА
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
Галина ГРИШИНА
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
Галина ГРИШИНА
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
Галина ГРИШИНА
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Во Франции скончался писатель Милан Кундера – автор романа "Невыносимая легкость бытия"
Во Франции скончался писатель Милан Кундера – автор романа "Невыносимая легкость бытия"
Галина ГРИШИНА
Почему варенье не загустевает. Ответ эксперта
Почему варенье не загустевает. Ответ эксперта
Мемуары Спирс доступны к предпродаже. Певица изображена на обложке книги, "написанной с удивительной искренностью и юмором", топлес
Мемуары Спирс доступны к предпродаже. Певица изображена на обложке книги, "написанной с удивительной искренностью и юмором", топлес
Галина ГРИШИНА
Соловий: Я была любовницей у своего первого парня. Я была такая, с которой можно было целоваться или еще что-то. Меня устраивало
Соловий: Я была любовницей у своего первого парня. Я была такая, с которой можно было целоваться или еще что-то. Меня устраивало
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль засветила бюст с верхнего ракурса и показала свои огурцы. Фото
Тина Кароль засветила бюст с верхнего ракурса и показала свои огурцы. Фото
Трихолог рассказала, можно ли использовать масло перед термообработкой волос
Трихолог рассказала, можно ли использовать масло перед термообработкой волос
Фаршированные цветы кабачков. Рецепт
Фаршированные цветы кабачков. Рецепт
Благодаря этому ваши оладьи всегда будут получаться пышными и воздушными. Кулинарные хитрости от эксперта
Благодаря этому ваши оладьи всегда будут получаться пышными и воздушными. Кулинарные хитрости от эксперта
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (120921)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (77917)
3
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (65961)
4
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (54116)
5
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (45707)
6
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (40617)
7
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (37472)
8
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (36955)
 
 
 
 