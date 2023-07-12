В Запорожье в парке прогремел взрыв, упали обломки военного объекта, есть пострадавшие. Фото, видео

Во время взрыва в парке Запорожья пострадали люди, отметили в мерии Скриншот: Суспільне Запоріжжя / Telegram

"Во время взрыва пострадали люди. Сейчас ведутся следственные действия… На данное время предварительно известно о шести пострадавших, трое госпитализированы, из них маленький ребенок на обследовании", – сказал Власюк.

В то же время в МВД Украины отметили в Telegram, что в результате российской атаки травмировались пять человек, из них один ребенок.

"Травмированным оказали медицинскую помощь и госпитализировали каретами "скорых" в больницы. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь людям. Одну из пострадавших из-за плохого самочувствия психологи сопроводили домой", – сказано в сообщении.

Как рассказал директор Запорожской областной детской клинической больницы Юрий Борзенко, в медучреждение доставили пятерых детей в возрасте от года до 17 лет, его цитирует "Суспільне".

"Все дети с минно-взрывными поражениями. Тяжелых детей нет. Есть ушиб мягких тканей, есть поражение минно-взрывное мягких тканей. Им сейчас оказывается медицинская помощь. Они пока останутся у нас, пять-семь дней", – подчеркнул Борзенко.