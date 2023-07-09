В Мелитопольском районе прогремел взрыв. Предварительно, "что-то произошло" в ангаре, превращенном в базу оккупантов – Федоров

"Оккупанты Мелитопольщины громко завершают неделю. Мелитопольцы на севере города сообщают о звуке мощного взрыва. По предварительной информации что-то произошло в ангаре села Заречное, превращенном во вражескую базу", – заявил мэр.

Он добавил, что детали уточняются.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и провели там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.