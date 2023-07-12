Минувшей ночью оккупанты атаковали Украину, запустив 15 дронов-камикадзе. Силы обороны сбили 11 из них

Противник атаковал с северо-восточного направления (Курск) ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131.
"11 из них уничтожены в зонах ответственности воздушных командований "Центр" и "Восток". К отражению атаки привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих сил обороны Украины", – говорится в сообщении.
В пресс-центре также добавили, что за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла почти 30 групповых авиационных ударов по тылам, военной технике, позициям и скоплению живой силы врага.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.
Самая массированная ракетная атака в июне была предпринята оккупантами ночью 24 июня. По данным Воздушных сил ВСУ, была сбита 41 российская ракета.
По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.