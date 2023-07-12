Минувшей ночью оккупанты атаковали Украину, запустив 15 дронов-камикадзе. Силы обороны сбили 11 из них

К отражению атаки, в частности, были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация и мобильные огневые группы Воздушных сил Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

Противник атаковал с северо-восточного направления (Курск) ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131.

"11 из них уничтожены в зонах ответственности воздушных командований "Центр" и "Восток". К отражению атаки привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

В пресс-центре также добавили, что за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла почти 30 групповых авиационных ударов по тылам, военной технике, позициям и скоплению живой силы врага.