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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одесской области из-за падения обломков Shahed загорелись два припортовых терминала, в том числе и зерновой – ОК "Юг"

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Оккупанты пытались атаковать зерновой терминал в Одесской области
Оккупанты пытались атаковать зерновой терминал в Одесской области
Фото: EPA

В ночь на 11 июля два иранских дрона-камикадзе Shahed, запущенных российскими оккупантами, попали в админздание припортового объекта в Одесской области. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в Facebook.

Оккупанты ночью запустили дроны несколькими волнами, отметили в ОК "Юг".

"Коварный план атаки зернового терминала одного из портов Одесской области силы противовоздушной обороны не дали реализовать. 22 дрона-убийцы уничтожены силами противовоздушной обороны юга, два попали в админздание припортового объекта. Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового", – говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали. Критических разрушений и пострадавших нет.

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid0FPf6MWwRNq86cABwSu4doTbwct79GcsQaUir23TRv4j5TXjhFvMM9z7yVq7JXKGMl

Оккупанты ночью второй раз с начала июля совершили воздушную атаку на Киев, в этот раз – дронами-камикадзе Shahed. Глава КГВА Сергей Попко сообщил, что все воздушные цели были сбиты.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов проинформировал, что обломки Shahed повредили окна и хозяйственные постройки домовладения в регионе. Пострадавших нет.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ПВО ночью сбила 26 из 28 запущенных оккупантами дронов Shahed.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесская область, обстрелы, война России против Украины, дрон-камикадзе
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