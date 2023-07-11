В Одесской области из-за падения обломков Shahed загорелись два припортовых терминала, в том числе и зерновой – ОК "Юг"

Оккупанты ночью запустили дроны несколькими волнами, отметили в ОК "Юг".

"Коварный план атаки зернового терминала одного из портов Одесской области силы противовоздушной обороны не дали реализовать. 22 дрона-убийцы уничтожены силами противовоздушной обороны юга, два попали в админздание припортового объекта. Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового", – говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали. Критических разрушений и пострадавших нет.

Оккупанты ночью второй раз с начала июля совершили воздушную атаку на Киев, в этот раз – дронами-камикадзе Shahed. Глава КГВА Сергей Попко сообщил, что все воздушные цели были сбиты.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов проинформировал, что обломки Shahed повредили окна и хозяйственные постройки домовладения в регионе. Пострадавших нет.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ПВО ночью сбила 26 из 28 запущенных оккупантами дронов Shahed.