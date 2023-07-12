Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 65 авиаударов, силы обороны сбили 26 дронов Shahed – Генштаб ВСУ

Также противник совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня позиций украинских войск и населенных пунктов, в результате чего разрушена инфраструктура и пострадали мирные люди.
Помимо этого, российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Всего враг запустил 28 дронов-камикадзе, силы ПВО уничтожили 26 из них. Также украинские военные сбили пять российских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предостерегли в Генштабе.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.
Самая массированная ракетная атака в июне была предпринята оккупантами ночью 24 июня. По данным Воздушных сил ВСУ, была сбита 41 российская ракета.
По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.