Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 65 авиаударов, силы обороны сбили 26 дронов Shahed – Генштаб ВСУ

За сутки противник совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Также противник совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня позиций украинских войск и населенных пунктов, в результате чего разрушена инфраструктура и пострадали мирные люди.

Помимо этого, российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Всего враг запустил 28 дронов-камикадзе, силы ПВО уничтожили 26 из них. Также украинские военные сбили пять российских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предостерегли в Генштабе.