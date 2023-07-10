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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Авдеевку и Острое, двое погибших – Офис генпрокурора

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По данным прокуратуры, оккупанты обстреляли населенные пункты из артиллерии
По данным прокуратуры, оккупанты обстреляли населенные пункты из артиллерии
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Днем 10 июля российские оккупанты обстреляли из артиллерии поселок городского типа Острое и город Авдеевка Донецкой области, погибли два человека, еще три – получили ранения. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, около 14.40 войска РФ открыли огонь по частному сектору Острого.

"В результате обстрела погиб местный житель. Получили минно-взрывные травмы трое мужчин в возрасте, среди них – отец и сын. Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь", – сказано в сообщении.

Также около 15.00 враг в очередной раз обстрелял Авдеевку. Там в собственном доме погиб мужчина.

В результате обстрелов в населенных пунктах повреждены частные дома и хозяйственные постройки

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 30 июня 2023 года, погибло 9177 мирных жителя, 15 993 пострадали. В ООН отмечают, что фактические цифры значительно выше, так как пока нет подтвержденных данных из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия.

Только в Донецкой области, по информации ОВА на 10 июля, погибли 1606 мирных жителей и ранены 3823 – без учета Мариуполя и Волновахи, где установить число жертв сейчас невозможно.

Теги: Донецкая область, раненые, Авдеевка, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Офис генпрокурора
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