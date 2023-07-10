Оккупанты обстреляли Авдеевку и Острое, двое погибших – Офис генпрокурора

По данным следствия, около 14.40 войска РФ открыли огонь по частному сектору Острого.
"В результате обстрела погиб местный житель. Получили минно-взрывные травмы трое мужчин в возрасте, среди них – отец и сын. Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь", – сказано в сообщении.
Также около 15.00 враг в очередной раз обстрелял Авдеевку. Там в собственном доме погиб мужчина.
В результате обстрелов в населенных пунктах повреждены частные дома и хозяйственные постройки
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 30 июня 2023 года, погибло 9177 мирных жителя, 15 993 пострадали. В ООН отмечают, что фактические цифры значительно выше, так как пока нет подтвержденных данных из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия.
Только в Донецкой области, по информации ОВА на 10 июля, погибли 1606 мирных жителей и ранены 3823 – без учета Мариуполя и Волновахи, где установить число жертв сейчас невозможно.