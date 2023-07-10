Оккупанты обстреляли Авдеевку и Острое, двое погибших – Офис генпрокурора

По данным прокуратуры, оккупанты обстреляли населенные пункты из артиллерии Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

По данным следствия, около 14.40 войска РФ открыли огонь по частному сектору Острого.

"В результате обстрела погиб местный житель. Получили минно-взрывные травмы трое мужчин в возрасте, среди них – отец и сын. Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь", – сказано в сообщении.

Также около 15.00 враг в очередной раз обстрелял Авдеевку. Там в собственном доме погиб мужчина.

В результате обстрелов в населенных пунктах повреждены частные дома и хозяйственные постройки