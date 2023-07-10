В Орехове спасатели продолжают поисковую операцию после удара российской авиабомбы, под завалами могут оставаться люди. Фото

11 человек спасателям удалось вытащить из-под завалов, там могут оставаться еще трое Фото: ДСНС України / Telegram

Днем 9 июля оккупанты нанесли авиаудар по школе, где выдавали гуманитарную помощь. Здание было разрушено. Четыре человека погибли на месте, еще 11 были ранены.

"Спасатели продолжают проводить аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами разрушенного авиаударом здания в городе Орехов. На месте работает инженерная техника", – говорится в сообщении.

В работах участвуют 17 спасателей и пять единиц техники.

"Чрезвычайники спасли из-под завалов 11 человек и передали врачам скорой помощи... Вероятно, под завалами находятся еще три человека", – сообщает ГСЧС.