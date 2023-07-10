В Орехове спасатели продолжают поисковую операцию после удара российской авиабомбы, под завалами могут оставаться люди. Фото

Днем 9 июля оккупанты нанесли авиаудар по школе, где выдавали гуманитарную помощь. Здание было разрушено. Четыре человека погибли на месте, еще 11 были ранены.
"Спасатели продолжают проводить аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами разрушенного авиаударом здания в городе Орехов. На месте работает инженерная техника", – говорится в сообщении.
В работах участвуют 17 спасателей и пять единиц техники.
"Чрезвычайники спасли из-под завалов 11 человек и передали врачам скорой помощи... Вероятно, под завалами находятся еще три человека", – сообщает ГСЧС.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Противник регулярно обстреливает подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области, в том числе Орехов.