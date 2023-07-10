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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Орехове спасатели продолжают поисковую операцию после удара российской авиабомбы, под завалами могут оставаться люди. Фото

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11 человек спасателям удалось вытащить из-под завалов, там могут оставаться еще трое
11 человек спасателям удалось вытащить из-под завалов, там могут оставаться еще трое
Фото: ДСНС України / Telegram

Сотрудники ГСЧС 10 июля продолжают спасательные работы на месте попадания российской авиабомбы в Орехове Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Днем 9 июля оккупанты нанесли авиаудар по школе, где выдавали гуманитарную помощь. Здание было разрушено. Четыре человека погибли на месте, еще 11 были ранены. 

"Спасатели продолжают проводить аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами разрушенного авиаударом здания в городе Орехов. На месте работает инженерная техника",  говорится в сообщении.

В работах участвуют 17 спасателей и пять единиц техники. 

"Чрезвычайники спасли из-под завалов 11 человек и передали врачам скорой помощи... Вероятно, под завалами находятся еще три человека", – сообщает ГСЧС. 

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Противник регулярно обстреливает подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области, в том числе Орехов.

Теги: ГСЧС, Запорожская область, спасатели, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, бомба, Орехов
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