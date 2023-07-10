Россияне ударили авиабомбой по Орехову во время раздачи гуманитарной помощи, четыре человека погибли, 11 ранены – ОВА

В результате атаки российских захватчиков четыре человека погибли на месте – женщины 43, 45 и 47 лет, а также 47-летний мужчина.
Еще 11 мирных жителей получили ранения, их госпитализировали.
Всего за минувшие сутки враг нанес 36 ударов из РСЗО и артиллерии по 10 населенным пунктам области.
В Новоданиловке ранения получил 65-летний мужчина, ему оказали медицинскую помощь.
За сутки в регионе зафиксированы разрушения 10 гражданских объектов.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.