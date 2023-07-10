Россияне ударили авиабомбой по Орехову во время раздачи гуманитарной помощи, четыре человека погибли, 11 ранены – ОВА

В результате атаки российских захватчиков четыре человека погибли на месте – женщины 43, 45 и 47 лет, а также 47-летний мужчина.

Еще 11 мирных жителей получили ранения, их госпитализировали.

Всего за минувшие сутки враг нанес 36 ударов из РСЗО и артиллерии по 10 населенным пунктам области.

В Новоданиловке ранения получил 65-летний мужчина, ему оказали медицинскую помощь.

За сутки в регионе зафиксированы разрушения 10 гражданских объектов.