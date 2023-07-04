В результате российских обстрелов Запорожской области пострадал местный житель – ОВА

В целом за сутки оккупанты 61 раз обстреляли 16 населенных пунктов региона: из авиации ударили по Орехову и Малой Токмачке, из БПЛА атаковали Каменское, из реактивных систем залпового огня били по Левадному и Новодаровке, а также нанесли 56 артиллерийских ударов.
"В Гуляйполе 51-летний мужчина оказался под обстрелом. Его уже доставили в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Власти региона получили 64 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.