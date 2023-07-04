В результате российских обстрелов Запорожской области пострадал местный житель – ОВА

В целом за сутки оккупанты 61 раз обстреляли 16 населенных пунктов региона: из авиации ударили по Орехову и Малой Токмачке, из БПЛА атаковали Каменское, из реактивных систем залпового огня били по Левадному и Новодаровке, а также нанесли 56 артиллерийских ударов.

"В Гуляйполе 51-летний мужчина оказался под обстрелом. Его уже доставили в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Власти региона получили 64 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры.