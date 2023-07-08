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Лиман оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами – прокуратура. В городе объявлен траур

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По данным прокуратуры, Лиман обстреливали из РСЗО "Смерч"
По данным прокуратуры, Лиман обстреливали из РСЗО "Смерч"
Фото: don.gp.gov.ua

Обстрел 8 июля Лимана Донецкой области, в результате которого погибли люди, российские оккупанты вели с использованием кассетных боеприпасов. Об этом проинформировала Донецкая областная прокуратура.

"Прокуроры Донецкой области фиксируют последствия очередного военного преступления армии государства-агрессора. По предварительным данным, 8 июля 2023 года около 9.55 войска РФ обстреляли центр Лимана кассетными снарядами из реактивной системы залпового огня "Смерч", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что жертвами удара оккупантов стали семь местных жителей в возрасте от 52 лет до 71 года, которые находились на улице и возле торговых прилавков. Еще семь женщин и шесть мужчин получили осколочные ранения, двое из них – в тяжелом состоянии.

"Окончательное количество жертв российской агрессии уточняется", – подчеркнули в ведомстве.

Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Начальник Лиманской городской военной администрации Александр Журавлев сообщил "Суспільному", что до 12 июля в городе объявлен траур.

По данным Журавлева, жертвами обстрела стали восемь человек.

Контекст:

Об обстреле Лимана оккупантами утром сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, удар пришелся по частному сектору города.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, прокуратура, траур, Лиман, боеприпасы, РСЗО Смерч, преступление, обстрелы, уголовное производство, погибшие, ранение
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