Лиман оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами – прокуратура. В городе объявлен траур

По данным прокуратуры, Лиман обстреливали из РСЗО "Смерч" Фото: don.gp.gov.ua

"Прокуроры Донецкой области фиксируют последствия очередного военного преступления армии государства-агрессора. По предварительным данным, 8 июля 2023 года около 9.55 войска РФ обстреляли центр Лимана кассетными снарядами из реактивной системы залпового огня "Смерч", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что жертвами удара оккупантов стали семь местных жителей в возрасте от 52 лет до 71 года, которые находились на улице и возле торговых прилавков. Еще семь женщин и шесть мужчин получили осколочные ранения, двое из них – в тяжелом состоянии.

"Окончательное количество жертв российской агрессии уточняется", – подчеркнули в ведомстве.

Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Начальник Лиманской городской военной администрации Александр Журавлев сообщил "Суспільному", что до 12 июля в городе объявлен траур.

По данным Журавлева, жертвами обстрела стали восемь человек.