Лиман оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами – прокуратура. В городе объявлен траур

"Прокуроры Донецкой области фиксируют последствия очередного военного преступления армии государства-агрессора. По предварительным данным, 8 июля 2023 года около 9.55 войска РФ обстреляли центр Лимана кассетными снарядами из реактивной системы залпового огня "Смерч", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что жертвами удара оккупантов стали семь местных жителей в возрасте от 52 лет до 71 года, которые находились на улице и возле торговых прилавков. Еще семь женщин и шесть мужчин получили осколочные ранения, двое из них – в тяжелом состоянии.
"Окончательное количество жертв российской агрессии уточняется", – подчеркнули в ведомстве.
Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Начальник Лиманской городской военной администрации Александр Журавлев сообщил "Суспільному", что до 12 июля в городе объявлен траур.
По данным Журавлева, жертвами обстрела стали восемь человек.
Об обстреле Лимана оккупантами утром сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, удар пришелся по частному сектору города.