Число погибших во время утреннего обстрела Лимана увеличилось до восьми – МВД

По ее данным, погибли восемь человек. Спасатели ликвидировали пожары в частном жилом доме и в пристройке к зданию типографии. Также сгорело три легковых автомобиля.
По уточненной информации, количество раненых возросло до 13 человек.
Об обстреле Лимана оккупантами утром сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, удар пришелся по частному сектору города.
"Повреждены дом и магазин. На месте работает полиция. Парамедики оказывают [пострадавшим] необходимую медицинскую помощь", – проинформировал глава ОВА.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.
По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.