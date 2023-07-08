Число погибших во время утреннего обстрела Лимана увеличилось до восьми – МВД

Утром в ОВА сообщали о шести жертвах Фото: МВС України / Telegram

По ее данным, погибли восемь человек. Спасатели ликвидировали пожары в частном жилом доме и в пристройке к зданию типографии. Также сгорело три легковых автомобиля.

По уточненной информации, количество раненых возросло до 13 человек.

Об обстреле Лимана оккупантами утром сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, удар пришелся по частному сектору города.

"Повреждены дом и магазин. На месте работает полиция. Парамедики оказывают [пострадавшим] необходимую медицинскую помощь", – проинформировал глава ОВА.