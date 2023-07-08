Оккупанты обстреляли Лиман, шесть человек погибли – Донецкая ОВА

Оккупанты ударили по частному сектору Лимана, повреждены дом и магазин, сообщили в ОВА Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА / Telegram

По его словам, удар пришелся по частному сектору города.

"По меньшей мере шесть человек погибли и пятеро ранены в результате обстрела российскими террористическими войсками Лимана. Повреждены дом и магазин. На месте работает полиция. Парамедики оказывают необходимую медицинскую помощь", – сообщил Кириленко.

За прошлые сутки, по его данным, в результате обстрелов РФ в области получили ранения пять человек.