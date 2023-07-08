Оккупанты обстреляли Лиман, шесть человек погибли – Донецкая ОВА

По его словам, удар пришелся по частному сектору города.
"По меньшей мере шесть человек погибли и пятеро ранены в результате обстрела российскими террористическими войсками Лимана. Повреждены дом и магазин. На месте работает полиция. Парамедики оказывают необходимую медицинскую помощь", – сообщил Кириленко.
За прошлые сутки, по его данным, в результате обстрелов РФ в области получили ранения пять человек.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.
По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.