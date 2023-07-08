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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Лиман, шесть человек погибли – Донецкая ОВА

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Оккупанты ударили по частному сектору Лимана, повреждены дом и магазин, сообщили в ОВА
Оккупанты ударили по частному сектору Лимана, повреждены дом и магазин, сообщили в ОВА
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА / Telegram

Около 10.00 8 июля российские оккупационные войска из реактивной артиллерии обстреляли Лиман Донецкой области, проинформировал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, удар пришелся по частному сектору города. 

"По меньшей мере шесть человек погибли и пятеро ранены в результате обстрела российскими террористическими войсками Лимана. Повреждены дом и магазин. На месте работает полиция. Парамедики оказывают необходимую медицинскую помощь", – сообщил Кириленко. 

За прошлые сутки, по его данным, в результате обстрелов РФ в области получили ранения пять человек. 

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.

По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, раненые, РСЗО, обстрелы, погибшие, Павел Кириленко
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