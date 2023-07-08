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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия вряд ли имеет резервы для удержания Бахмута – британская разведка

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7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле села Клещиевка под Бахмутом
7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле села Клещиевка под Бахмутом
Фото: ЕРА

После затишья в июне 2023 года в последнюю неделю в Бахмуте Донецкой области возобновились интенсивные бои с российскими оккупантами. Об этом министерство обороны Великобритании сообщило 8 июля в Twitter со ссылкой на отчет военной разведки.

По ее данным, украинские войска уверенно продвигаются как на север, так и на юг от захваченного города. Россияне, скорее всего, испытывают трудности из-за низкого морального духа, разрозненности подразделений и ограниченной способности находить и поражать украинскую артиллерию, говорится в сообщении.

"Командование РФ почти наверняка считает политически неприемлемым уступить Бахмут, который имеет символический вес как одна из немногих российских побед за последние 12 месяцев. Тем не менее весьма вероятно, что дополнительных резервов, которые можно было бы направить в этот сектор, мало", – отмечают в британском минобороны.

Утром 7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле села Клещиевка под Бахмутом Донецкой области.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

С начала контрнаступления силы обороны освободили почти 160 км², на мелитопольском и бердянском направлениях продвинулись на 7,5 км, проинформировали в Генштабе ВСУ 5 июля.

Теги: Великобритания, Донецкая область, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, военная разведка
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