Россия вряд ли имеет резервы для удержания Бахмута – британская разведка

7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле села Клещиевка под Бахмутом Фото: ЕРА

По ее данным, украинские войска уверенно продвигаются как на север, так и на юг от захваченного города. Россияне, скорее всего, испытывают трудности из-за низкого морального духа, разрозненности подразделений и ограниченной способности находить и поражать украинскую артиллерию, говорится в сообщении.

"Командование РФ почти наверняка считает политически неприемлемым уступить Бахмут, который имеет символический вес как одна из немногих российских побед за последние 12 месяцев. Тем не менее весьма вероятно, что дополнительных резервов, которые можно было бы направить в этот сектор, мало", – отмечают в британском минобороны.

Утром 7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле села Клещиевка под Бахмутом Донецкой области.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 July 2023.



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/9GFMcAlh7y — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 8, 2023