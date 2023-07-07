В Донецкой области за сутки один погибший и пять раненых из-за российских обстрелов, повреждены дома, магазины, детсад. Фото

По его информации, Авдеевка перенесла ракетный удар. В результате обстрелов Кураховской общины повреждены три дома в Ильинке и инфраструктурный объект в Горняке.

Многочисленным обстрелам подверглась и Торецкая община. В Торецке повреждены 11 домов, детсад и два магазина; в Пивничном повреждены четыре дома и три инфраструктурных объекта. В Часовоярской общине – многоэтажка, частный дом и два нежилых здания.

Оккупанты 16 раз обстреляли Лиманскую общину: есть разрушенные дома в селах Колодези и Ямполовка.

Также зафиксированы обстрелы в Красногоровке, Константиновке, Угледаре, Пречистовке, Васюковке, Раздоловке. Там обошлось без жертв и пострадавших.