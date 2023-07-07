В Донецкой области за сутки один погибший и пять раненых из-за российских обстрелов, повреждены дома, магазины, детсад. Фото

По его информации, Авдеевка перенесла ракетный удар. В результате обстрелов Кураховской общины повреждены три дома в Ильинке и инфраструктурный объект в Горняке.
Многочисленным обстрелам подверглась и Торецкая община. В Торецке повреждены 11 домов, детсад и два магазина; в Пивничном повреждены четыре дома и три инфраструктурных объекта. В Часовоярской общине – многоэтажка, частный дом и два нежилых здания.
Оккупанты 16 раз обстреляли Лиманскую общину: есть разрушенные дома в селах Колодези и Ямполовка.
Также зафиксированы обстрелы в Красногоровке, Константиновке, Угледаре, Пречистовке, Васюковке, Раздоловке. Там обошлось без жертв и пострадавших.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.
По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.