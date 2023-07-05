В оккупированной Волновахе нанесен удар по зданию, в котором находилась вражеская администрация – журналист

Пользователи соцсетей пишут, что есть пострадавшие Фото: АГС_Z_Донбасса_РЕЗЕРВ / Telegram

"Колаборантам из оккупационной власти Волновахи напомнили, что пришло время бежать. Несколько кабинетов в занятом оккупантами здании разрушены", – написал он.

Пророссийские каналы пишут, что удар по зданию "администрации" Волновахи был нанесен из реактивных систем залпового огня. Ракет якобы было две.

В комментариях поддерживающие российскую агрессию пользователи пишут, что есть пострадавшие.