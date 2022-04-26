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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Волновахе сообщили о подозрении в сотрудничестве с оккупантами директору школы

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Оккупанты заставили школьников из Волновахи начать обучение на русском языке и по учебной программе РФ
Оккупанты заставили школьников из Волновахи начать обучение на русском языке и по учебной программе РФ
Фото: depositphotos.com

Директору одной из школ Волновахи Донецкой области заочно сообщили о подозрении в пропаганде с целью осуществления вооруженной агрессии РФ против Украины. Об этом 26 апреля написала в Facebook пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, руководитель Волновахской опорной школы №5 согласилась сотрудничать с оккупационными властями РФ и представителями "ДНР", которые временно захватили Волноваху.

"Подозреваемая пропагандирует вооруженную агрессию РФ против Украины и в процессе обучения украинских детей активно внедряет стандарты образования государства-оккупанта", – рассказали правоохранители.

Женщина, по информации прокуратуры, выступила в подконтрольном оккупантам СМИ и сообщила, что здание школы якобы обстреляли Вооруженные силы Украины.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/357728876389952

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 12 апреля сообщила, что российские оккупанты заставили более 800 детей в Волновахе начать обучение на русском языке и по учебной программе РФ. Речь шла, в частности, о школе №5. 

"Навязывание образования страны-оккупанта противоречит ст. 29 Конвенции ООН о правах ребенка, устанавливающей, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к его родителям, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения", – заявила омбудсмен.

Теги: Украина, Донецкая область, пропаганда, Вооруженные силы Украины, следствие, Волноваха, война России против Украины, сотрудничество, российские оккупанты
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