В Волновахе сообщили о подозрении в сотрудничестве с оккупантами директору школы

По данным следствия, руководитель Волновахской опорной школы №5 согласилась сотрудничать с оккупационными властями РФ и представителями "ДНР", которые временно захватили Волноваху.
"Подозреваемая пропагандирует вооруженную агрессию РФ против Украины и в процессе обучения украинских детей активно внедряет стандарты образования государства-оккупанта", – рассказали правоохранители.
Женщина, по информации прокуратуры, выступила в подконтрольном оккупантам СМИ и сообщила, что здание школы якобы обстреляли Вооруженные силы Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинский омбудсмен Людмила Денисова 12 апреля сообщила, что российские оккупанты заставили более 800 детей в Волновахе начать обучение на русском языке и по учебной программе РФ. Речь шла, в частности, о школе №5.
"Навязывание образования страны-оккупанта противоречит ст. 29 Конвенции ООН о правах ребенка, устанавливающей, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к его родителям, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения", – заявила омбудсмен.