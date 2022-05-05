В Волновахе, находящейся под постоянными обстрелами, оккупанты открыли детский сад – Денисова

"С пропагандистской целью рашисты подвергают угрозе жизни малолетних детей. Вчера в Донецкой области, во временно оккупированном городе Волноваха, оккупанты открыли детский сад №8 "Теремок". Для детей была проведена "праздничная" программа", – говорится в сообщении.

По словам Денисовой, такие действия направлены на "создание видимости мирной жизни" в городе, который на самом деле находится в опасной зоне и постоянно подвергается обстрелам.

Омбудсмен подчеркнула, что временная оккупационная власть сознательно пренебрегает безопасностью жизни гражданского населения, в том числе детей дошкольного возраста.

"Такие действия оккупантов являются нарушением положений Конвенции ООН о правах ребенка. Статьей 6 Конвенции закреплено, что государства-участники признают, что каждый ребенок имеет право на жизнь. Статьей 38 Конвенции определено, что во время вооруженных конфликтов государства-участники обязаны принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом, и ухода за ними", – отметила Денисова.

Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с требованием учесть этот факт нарушения Россией прав ребенка в Украине.

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