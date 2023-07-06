В Донецкой области за сутки пятеро раненых, повреждены десятки домов. Фото

По его данным, два человека пострадали в Авдеевке, по одному – в Торецке, Соловьевом и Великой Новоселке.
На волновахском направлении под обстрелами была Угледарская община: в Максимовке повреждено пять домов, из артиллерии обстреляны Пречистовка и Угледар. Повреждены 13 домов в Шахтерском.
На донецком направлении Авдеевка подверглась массированному артобстрелу, обстрелам из танков и "Градов" – повреждены дома на восьми улицах. В Курахово повреждены два дома, вспыхнул пожар на сельхозугодьях. Зафиксированы обстрелы Красногоровки, Константиновки. Орловки.
На горловском направлении в Торецке повреждено 10 домов и два инфраструктурных объекта; в Пивничном – один дом. В Константиновке ракетой повреждено 10 домов. Также повреждения зафиксированы в Часовоярской общине и в Клебан-Быке Ильиновской общины.
На лисичанском направлении разрушены и повреждены дома в Тернах, Ивановке, Северске.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.
По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.