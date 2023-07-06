В Донецкой области за сутки пятеро раненых, повреждены десятки домов. Фото

По его данным, два человека пострадали в Авдеевке, по одному – в Торецке, Соловьевом и Великой Новоселке.

На волновахском направлении под обстрелами была Угледарская община: в Максимовке повреждено пять домов, из артиллерии обстреляны Пречистовка и Угледар. Повреждены 13 домов в Шахтерском.

На донецком направлении Авдеевка подверглась массированному артобстрелу, обстрелам из танков и "Градов" – повреждены дома на восьми улицах. В Курахово повреждены два дома, вспыхнул пожар на сельхозугодьях. Зафиксированы обстрелы Красногоровки, Константиновки. Орловки.

На горловском направлении в Торецке повреждено 10 домов и два инфраструктурных объекта; в Пивничном – один дом. В Константиновке ракетой повреждено 10 домов. Также повреждения зафиксированы в Часовоярской общине и в Клебан-Быке Ильиновской общины.

На лисичанском направлении разрушены и повреждены дома в Тернах, Ивановке, Северске.