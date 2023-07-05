Оккупанты обстреляли Белозерскую общину в Херсонской области, есть погибший и пять раненых среди гражданских – Ермак

По его словам, известно о шести пострадавших мирных жителях.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил 58-летний мужчина, который находился в гараже. В самом доме произошел пожар, – написал Ермак. – Также пострадал 10-летний мальчик и 56-летняя женщина. В результате удара по еще одному дому легкие ранения получил 51-летний мужчина, а также две женщины, 70 и 41 года".

Оккупанты обстреляли Белозерскую общину около 19.00, уточнили в областной прокуратуре в Facebook.