ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Белозерскую общину в Херсонской области, есть погибший и пять раненых среди гражданских – Ермак

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты обстреляли Белозерскую общину около 19.00 5 июля, отметили в Херсонской областной прокуратуре
Оккупанты обстреляли Белозерскую общину около 19.00 5 июля, отметили в Херсонской областной прокуратуре
Фото: Херсонська обласна прокуратура / Facebook

Российские оккупационные войска вечером 5 июля ударили по жилым домам в Белозерке Херсонской области. Об этом в Telegram проинформировал глава ОПУ Андрей Ермак.

По его словам, известно о шести пострадавших мирных жителях.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил 58-летний мужчина, который находился в гараже. В самом доме произошел пожар, – написал Ермак. – Также пострадал 10-летний мальчик и 56-летняя женщина. В результате удара по еще одному дому легкие ранения получил 51-летний мужчина, а также две женщины, 70 и 41 года".

Оккупанты обстреляли Белозерскую общину около 19.00, уточнили в областной прокуратуре в Facebook.

https://www.facebook.com/pho.gov.ua/posts/pfbid0h3KEJr6nbHYYrdwefqTivxQywMYC643d3deD8XQriwfvXDFsUzQvL1LJJuXCJwgul

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Теги: прокуратура, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, ранение, Офис президента Украины, Андрей Ермак, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
Галина ГРИШИНА
Новая избранница Кулебы выложила в сеть фото их поцелуя
Новая избранница Кулебы выложила в сеть фото их поцелуя
Галина ГРИШИНА
Ученики Богомазова сыграли спектакль по пьесе Шекспира на закрытии сезона Sota Cinema & Theatre Hub в Киеве
Ученики Богомазова сыграли спектакль по пьесе Шекспира на закрытии сезона Sota Cinema & Theatre Hub в Киеве
Галина ГРИШИНА
  Украинский фильм "Сусідка" с участием Мишиной, Егорова и Гордона покажут на Netflix
  Украинский фильм "Сусідка" с участием Мишиной, Егорова и Гордона покажут на Netflix
Галина ГРИШИНА
Никитюк засветила ноги в кафе во Львове. Фото
Никитюк засветила ноги в кафе во Львове. Фото
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Галина ГРИШИНА
"Это же просто любовь – смотреть на них". Тина Кароль высказалась о коллегах, которые ее хейтят
"Это же просто любовь – смотреть на них". Тина Кароль высказалась о коллегах, которые ее хейтят
Галина ГРИШИНА
Чарльзу III в Шотландии вручили королевские драгоценности
Чарльзу III в Шотландии вручили королевские драгоценности
Галина ГРИШИНА
  Вишни на зиму в шоколадном ликере. Рецепт с точными пропорциями сахара, ягод и водки
  Вишни на зиму в шоколадном ликере. Рецепт с точными пропорциями сахара, ягод и водки
Галина ГРИШИНА
Демин показал, как выглядит после покраски седины на бороде. Фото до и после
Демин показал, как выглядит после покраски седины на бороде. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах
Галина ГРИШИНА
60-летняя Деми Мур показала фигуру в бикини
60-летняя Деми Мур показала фигуру в бикини
"Бабки были в шоке от "разврата". Кошмал показала свой летний образ и получила комплименты в стиле "от проститутка"
"Бабки были в шоке от "разврата". Кошмал показала свой летний образ и получила комплименты в стиле "от проститутка"
Галина ГРИШИНА
Французский педикюр. Мастер показала, как легко нанести белую линию
Французский педикюр. Мастер показала, как легко нанести белую линию
Данилко пошутил о секрете молодости Белоконь
Данилко пошутил о секрете молодости Белоконь
Галина ГРИШИНА
Dantes снялся без одежды и белья, чтобы призвать украинцев делать донаты
Dantes снялся без одежды и белья, чтобы призвать украинцев делать донаты
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет (104673)
2
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео (49832)
3
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото (48897)
4
Вот зачем опытные дачники прячут в пакеты зеленые помидоры на кустах. Лайфхак от экспертов (47741)
5
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей (36403)
6
Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео (28915)
7
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото (28856)
8
35-летняя Никитюк снялась в белой майке. Фото (28833)
 
 
 
 