Оккупанты накрывают ковровыми обстрелами население Херсонской области, силы обороны ведут контрбатарейную борьбу – Гуменюк

"Это стало постоянной практикой, когда силы обороны ведут активные действия на любых участках фронта, враг начинает давить на мирное население, накрывает ковровыми обстрелами, чтобы настроить против сил обороны. Мол, во времена "русского мира" было спокойнее", – сказала Гуменюк.
Она отметила, что силы обороны стараются максимально зачищать полосу, чтобы продвигаться.
"Сейчас эта работа очень осложнена еще и последствиями теракта, произошедшего с поднятием воды. На левом берегу, который, напомню, значительно ниже правого, вода еще очень обильно покрывает много населенных пунктов", – проинформировала Гуменюк.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.