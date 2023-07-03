Оккупанты накрывают ковровыми обстрелами население Херсонской области, силы обороны ведут контрбатарейную борьбу – Гуменюк

Когда силы обороны ведут активные действия на любых участках фронта, враг начинает давить на мирное население, отметила Гуменюк Скриншот: Media Center Ukraine / Facebook

"Это стало постоянной практикой, когда силы обороны ведут активные действия на любых участках фронта, враг начинает давить на мирное население, накрывает ковровыми обстрелами, чтобы настроить против сил обороны. Мол, во времена "русского мира" было спокойнее", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что силы обороны стараются максимально зачищать полосу, чтобы продвигаться.

"Сейчас эта работа очень осложнена еще и последствиями теракта, произошедшего с поднятием воды. На левом берегу, который, напомню, значительно ниже правого, вода еще очень обильно покрывает много населенных пунктов", – проинформировала Гуменюк.