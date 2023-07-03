Оккупанты за сутки 85 раз обстреляли Херсонскую область, ранены шесть человек, в том числе ребенок – ОВА

Захватчики выпустили по региону 490 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА. 35 из них – по Херсону.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания сельскохозяйственного предприятия и аптеку Херсонской территориальной общины", – отметил Прокудин.

В результате обстрелов со стороны противника ранения получили шесть мирных жителей, в том числе один ребенок.