В Новой Каховке после отхода воды оккупантов стало значительно больше, они выставили “туалеты” – мэр

Территория города была подтопленной после подрыва оккупантами Каховской ГЭС 6 июня.

"[В Новой Каховке] вода полностью отошла. Противник возобновил свои боевые позиции на берегу. Снова выставили по городу, как местные жители называют, "туалеты"… бетонные сооружения с окошками для стрельбы. К береговой зоне оккупанты никого не допускают. В самом городе враг дополнительно разместил свои войска на проспекте Днепровском, на вторых и третьих этажах домов обустроил соответствующие пулеметные точки, чего раньше не было", – рассказал Коваленко.

По его словам, оккупантов в городе "достаточно много".

"Каждый день, и эта ночь не исключение, идут какие-то хаотичные стрельбы. Время от времени из лесного массива, расположенного почти внутри города… ведет стрельбы по нашим населенным пунктам на правом берегу, Веселому и Казацкому... Противник никуда из города не уходит, как раз наоборот – численность вражеского личного состава стала гораздо больше", – подчеркнул мэр Новой Каховки.