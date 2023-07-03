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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Новой Каховке после отхода воды оккупантов стало значительно больше, они выставили “туалеты” – мэр

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Оккупантов в Новой Каховке "достаточно много", отметил мэр
Оккупантов в Новой Каховке "достаточно много", отметил мэр
Фото: EPA (иллюстративное)

Российские оккупанты увеличили численность личного состава во временно захваченной ими Новой Каховке Херсонской области после отхода воды. Об этом 3 июля в эфире "Еспресо" сообщил мэр города Владимир Коваленко, видеозапись опубликована в Telegram СМИ.

Территория города была подтопленной после подрыва оккупантами Каховской ГЭС 6 июня.

"[В Новой Каховке] вода полностью отошла. Противник возобновил свои боевые позиции на берегу. Снова выставили по городу, как местные жители называют, "туалеты"… бетонные сооружения с окошками для стрельбы. К береговой зоне оккупанты никого не допускают. В самом городе враг дополнительно разместил свои войска на проспекте Днепровском, на вторых и третьих этажах домов обустроил соответствующие пулеметные точки, чего раньше не было", – рассказал Коваленко.

По его словам, оккупантов в городе "достаточно много".

"Каждый день, и эта ночь не исключение, идут какие-то хаотичные стрельбы. Время от времени из лесного массива, расположенного почти внутри города… ведет стрельбы по нашим населенным пунктам на правом берегу, Веселому и Казацкому... Противник никуда из города не уходит, как раз наоборот – численность вражеского личного состава стала гораздо больше", – подчеркнул мэр Новой Каховки.

Контекст:

Ночью 6 июня войска РФ подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской. 

СМИ идентифицировали оккупантов, которые удерживали Каховскую ГЭС в ночь подрыва.

27 июня глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала в эфире "Радіо Свобода", что оккупанты возвращаются на позиции, которые были подтоплены в результате подрыва ими Каховской ГЭС.

Теги: Украина, стрельба, захват, Херсонская область, война России против Украины, Новая Каховка, мэр, российские оккупанты, Владимир Коваленко
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